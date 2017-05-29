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Asus X00KD özellikleri netleşiyor

Cepkolik » Akıllı Telefon » Asus X00KD özellikleri netleşiyor
29-05-2017
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Yeni bir Asus akıllı telefonu TENAA’da göründü. ASUS X00KD olarak listelenen cihaz, dört çekirdekli, 1.25GHz işlemci kullanıyor ve 5 inçlik bir HD ekran kullanıyor. RAM seçenekleri arasında 2GB ve 3GB, dahili bellek ise 16GB veya 32GB’tır.

Yakışıklı, 13MP + 8MP çift arka kamera kurulumuna ve 5MP ön kameraya sahiptir. 144.26 × 71.26 × 9.1 mm ölçülerinde 160 gr ağırlığında olan telefon, Android 7.0 Nougat kullanıyor.

Büyük bir 4,020mAh pil, X00KD’ye güç sağlıyor. Cephede de bir parmak izi algılayıcı var gibi görünüyor. Fiyatlandırma ve çıkış tarihi ile ilgili bilgiler şu anda bilinmiyor.

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