Asus, harici grafik kutularıyla özellikle oyun tutkunlarını memnun etmeyi başarıyor. Marka tarafından sunulan harici grafik kutuları, kullanıcıların masaüstü grafik kartı performanslarını laptop modellerinde elde etmelerini sağlıyor. Üstelik sunulan grafik kutularının yapısı ve kolay bağlantı desteği kullanıcıların çok rahat ekran kartı bağlantısı yapmalarına da izin veriyor. Daha öne ROG serisi ile bu konuda ilk adımı atan Asus, şimdi ise yeni bir grafik kutusu modeli daha tanıttı. Bu kez Asus XG Station Pro TB3 adı ile yeni bir grafik kutusu sunuldu.

Asus XG Station Pro TB3 Nasıl Özelliklere Sahip?

Masaüstü bilgisayarlarda kullanılan ekran kartlarını laptop modellerine getirecek olan yeni kutu Asus XG Station Pro TB3, Thunderbolt 3 bağlantı desteğini sunuyor. Thunderbolt 3 desteği sayesinde oldukça hızlı bir bağlantı desteği sunan cihaz, sorunsuz olarak ekran kartının çalıştırılmasını sağlamakta. Asus XG Station Pro TB3 içerisinde kullanılabilecek olan ekran kartlarının boyutu da açıklanmış durumda.

2,5 inçlik yuva desteği bulunan Asus XG Station Pro TB3, bu sayede birçok önemli ekran kartı serisi ile uyumlu olarak çalışabiliyor. Asus’un en başarılı grafik kutusu olarak öne çıkacağı belirtilen yeni serinin Nvidia ve AMD desteği bulunuyor. Nvidia ekran kartları için 900 serisi ve üstü seriler için destek sunulmakta.

Bunun dışında AMD modellerinde ise Radeon R9 serisi ve üstü seriler destekleniyor. Ayrıca hem Windows hem de MacOS modelleri için uyumlu bir grafik kutusundan söz ediyoruz. Ancak MacOS için sadece AMD Vega ekran kartlarına uyum sunulduğu belirtildi.

Yani Nvidia ekran kartlarını bu seriler için kullanmanın mümkün olmadığı belirtiliyor. 120 mm fan kullanarak ekran katlarının ısınmasının önüne geçen seri, 330 W güç ünitesi desteğine de sahip. Yeni güç ünitesi desteği sayesinde ekran kartlarının performansları ve istediği güç değeri de sunulabiliyor.

Tüm bu özelliklerle beraber satış fiyatının da 329 dolar olduğu açıklanan grafik kutusunun, ne zaman satışa çıkacağı konusunda da kesin bilgiler verilmedi. Ay sonuna doğru yeni serinin satışa çıkması bekleniyor. Ülkemiz fiyatları ve satış tarihi açıklandığında detayları göreceğiz.