Asus Yayınladığı Yeni Tanıtım Posteriyle Oneplus 7 ile Dalga Geçti!

Zenfone 6 2019, yeni amiral gemisi katili olacak şekilde şekilleniyor. Dün yayınlanan yeni bilgiler, amiral gemisi telefonun çentiksiz bir ekrana sahip olacağı ve çift kızaklı bir kamera sistemi geleceğini bildirmişti.

ASUS, Twitter hesabı aracılığıyla telefonun önemli bir özelliğini doğruladı. Bu da, Zenfone 6 2019‘nın 5.000mAh‘lık bir bataryayla geleceğidir. Yeni ASUS amiral gemisi gerçekten büyük bir 5000mAh batarya ile geliyor olacak ve bu yıl bu kadar büyük bir batarya kapasitesiyle piyasaya sürülen ikinci amiral gemisi oldu. Bunlardan ilki Nubia Red Magic 3 oyun akıllı telefonu.

Asus sadece batarya kapasitesini teyit etmekle kalmadı, aynı zamanda OnePlus 7‘nin bataryasıyla da alay etti. OnePlus 7, Zenfone 6 ile kıyaslandığında daha küçük olan 3.700mAh bir bataryaya sahip. OnePlus 7 Pro’nun amiral gemisi bile sadece 4000mAh.

5000 > 1+7+3700, so why choose ordinary when you can #DefyOrdinary? #ZenFone6 pic.twitter.com/x8R24953mS

— ASUS (@ASUS) May 14, 2019