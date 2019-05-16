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Asus Yayınladığı Yeni Tanıtım Posteriyle Oneplus 7 ile Dalga Geçti!

5000mAh batarya ile gelen Asus Zenfone 6 2019, OnePlus 7 serisinin önün geçiyor...

By Muhammed Arslan

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Asus Yayınladığı Yeni Tanıtım Posteriyle Oneplus 7 ile Dalga Geçti!

Zenfone 6 2019, yeni amiral gemisi katili olacak şekilde şekilleniyor. Dün yayınlanan yeni bilgiler, amiral gemisi telefonun çentiksiz bir ekrana sahip olacağı ve çift kızaklı bir kamera sistemi geleceğini bildirmişti.

ASUS, Twitter hesabı aracılığıyla telefonun önemli bir özelliğini doğruladı. Bu da, Zenfone 6 2019‘nın 5.000mAh‘lık bir bataryayla geleceğidir. Yeni ASUS amiral gemisi gerçekten büyük bir 5000mAh batarya ile geliyor olacak ve bu yıl bu kadar büyük bir batarya kapasitesiyle piyasaya sürülen ikinci amiral gemisi oldu. Bunlardan ilki Nubia Red Magic 3 oyun akıllı telefonu.

Asus sadece batarya kapasitesini teyit etmekle kalmadı, aynı zamanda OnePlus 7nin  bataryasıyla da alay etti. OnePlus 7, Zenfone 6 ile kıyaslandığında daha küçük olan 3.700mAh bir bataryaya sahip. OnePlus 7 Pro’nun amiral gemisi bile sadece 4000mAh.

Asus kesinlikle OnePlus 7 ile pazarını zorlayacakmış gibi görünüyor. Hatta şimdiye kadar bazı alanlarda kazanmış durumda. Ancak Zenfone 6, “çentiksiz” ve “deliksiz” bir tasarım benimsediğinden daha yüksek ekran/gövde oranına sahip. Yani lider konumuna tanıtıldığı andan itibaren çıkabilir.

Ayrıca bkz: Asus Zenfone 6 Canlı Canlı Görüntülendi!

Raporlar, ZenFone 6’nın, 1.080 x 2.340 piksel çözünürlük ve 19:5:9 en boy oranı ile geleceğini gösteriyor. FullHD+ bir ekran içerebilir. Android 9.0 Pie tabanlı Zen UI arayüzünü kullanan amiral gemisi katilinin 12GB RAM ve 512GB dahili depolama alanı da olacak.

Kaynak91Mobiles
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