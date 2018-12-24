Bu yılın başlarında Asus, daha büyük ekran alanına sahip ZenFone 5 ve ZenFone 5Z modellerini çentikli ekranlarla piyasaya sürmüştü. Günümüzden bir kaç ay önce ise ekran içi selfie kamerası yer alan tasarımları ile gündeme gelen ZenFone 6‘nın birçok prototip görseli yayınlanmıştı.

Şimdi ise Lets Go Digital’in yayınlamış olduğu patent görsellerinde, yeni ZenFone 6 modeli olduğu düşünülen telefonun tasarımları daha belirgin hale geldi. Böylelikle şirketin, kullanıcılarına daha yüksek ekran alanı sağlamak için yeni ekran tasarımları üzerinde çalışmış olduğu doğrulandı.

Ağustos ayında Asus, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) ile çeşitli tasarım patentleri aldı. 22 ve 23 Aralık tarihlerinde bu patentler, şirketin yaklaşmakta olan akıllı telefonları için kullanabileceği çeşitli akıllı telefon tasarımlarını ortaya çıkarmak için yayınlandı.

Açılır bir selfie kamerası olan ASUS akıllı telefon, şirketin aldığı en yeni tasarım patentidir. Yayınlanan tasarım patentine göre, üst tarafa gizlenmiş açılır bir selfie kamerasına ve tam ekran bir tasarıma sahip yeni bir akıllı telefon. Aynı şekilde bu tasarımı bünyesinde Vivo NEX akıllı telefonu da barındıyor. Ayrıca akıllı telefonun süper ince çerçevelerinin arasına yerleştirilmiş bir hoparlörde yer alıyor.

Açılır selfie kamerası içi Tayvanlı şirket, ince bir modül içeren üç farklı format belirledi. Bunlardan ince olanında tek bir kemara bulunurken, ikinci ve geniş olanda birden fazla selfie kamerasının olması düşünüyor. Ancak üçüncü ve en geneiş olan da ise 3D yüz tanımanın yanı sıra birçok gelişmiş kamera sensörünün bulunması düşünülüyor.