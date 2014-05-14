Fakat firma şimdilik deneme aşamasının çok başında olduğundan fazla heyecanlanmayın.

Asus CEO’su Jerry Shen, 2014 ün 3.çeyreğinde piyasaya sürecekleri bu saatin moto 360 ve LG G saatleri ile rekabete gireceğini söyledi ancak bununla birlikte firmalarının saate önemli özellikler yüklemeye başlamadan önce şimdilik sadece detaylı bir araştırma aşamasında olduklarını kaydetti.

Bir konferansta konuşan Ceo,şirketin Google ile çok kaliteli bazı ürünleri piyasaya sürdüklerini söyleyerek,hedeflerini akıllı saatleri tasarlamanın ötesine yerleştirdiklerini belirtti.

Asus, aynı zamanda telefon görüşmesi yapmayı sağlayan Fone Pad ve bir android tablet ile bir laptop arasında bağlantı kuran dönüştürücüler gibi hibrid ürünler yaparak saygınlık kazandı.

7 inchlik bir tableti telefon gibi kullanma fikri hoşunuza gider ya da gitmez , ama ,özellikle Google’ ın üstün başarılı 7 inch lik tableti nexus 7 yi halen yapmakta olduğu hesaba katıldığında ,Asus un,akıllı saatler dünyasına giriyor olması fikri heyecan verici.

Android işlemcili ve onaylı 2 akıllı saat olan Moto 360 ve LG G modellerinin ardından şimdi bütün gözler Asus un işlevsellik açıdan LG G’ nin ve tasarım açısından Moto 360 ın önüne geçip geçemeyeceğine çevrilecek.