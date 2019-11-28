Asus Zenbook 13 UX334 İncelemesi

Asus Zenbook 13 UX334 incelemesi ile merak ettiğiniz tüm sorulara cevap bulabileceksiniz. Hemen kısaca özet geçelim. ZenBook 13 UX334, dünyanın en küçük ve en hafif 13 inçlik dizüstü bilgisayarlarından biri. %95’e varan ekran/gövde oranı ve dört tarafta da verimlilik sağlayan devrim niteliğindeki ScreenPad 2.0 var. Üstelik oldukça dar bir çerçevelere sahip NanoEdge ekranımız bulunuyor.

Şık bir görünüme sahip, yaklaşık 1.22 kg ağırlığında ve 13.2 saate kadar pil ömrü sunuyor. Sunduğu şıklığı sayesinde dizüstü bilgisayar, yaratıcı, tutkulu tasarım ve sık seyahat eden profesyoneller içindir. ZenBook 13 UX334, Intel Core i7 işlemci, NVIDIA GeForce MX250 ekran kartı ve PCIe’de ultra hızlı SSD depolama sayesinde birinci sınıf performans vaat ediyor.

Asus ZenBook 13 UX334 Teknik Özellikleri

İşlemci Intel® Core™ i7-8565U işlemci

Intel® Core™ i5-8265U işlemci Ekran 13.3 inç FullHD (1920×1080) NanoEdge Ekran

178 derecelik geniş görüş

72% NTSC İşletim Sistemi Windows 10 Pro

Windows 10 Home Ekran Kartı NVIDIA® GeForce® MX250, 2GB GDDR5 VRAM

Dahili Intel® UHD Graphics 620 Hafıza 8GB/16GB 2133MHz LPDDR3 Depolama 1TB PCIe® 3.0 x4 SSD yada 512GB/256GB PCIe® 3.0 x2 SSD Bağlantı Wi-Fi 5 (Çift bantlı Gigabit Sınıfı 802.11ac)

Bluetooth® 5.0 Kamera 3D IR HD kamera Bağlantı Noktaları USB 3.1 2.Nesil Type-C

USB 2.Nesil Type-A (10Gbps’a kadar aktarım hızı)

USB 2.0

HDMI

Micro SD okuyucu

Kulaklık Girişi Touchpad ScreenPad

5.65 inç FullHD+ (2160×1080) Super IPS Ekran

Parmak izi ve lekelenme direnci için cam kaplı

Hassas dokunmatik yüzey (PTP) teknolojisi, dört parmağa kadar akıllı hareketleri destekler

ZenBook 13 UX334 Tasarım ve ScreenPad 2.0

Geçen yıl piyasaya sürülen cihazların tasarımına benzese de Asus, bu cihazla gerçekten işleri daha da ilginç hale getirmiştir. Son derece kompakt bir tasarım ile işlevselliği mükemmel bir şekilde kurmuş.

ZenBook 13 UX334, çok ince çerçevelere ev sahipliği yapıyor. NanoEdge ekranı sayesinde sınıfındaki en küçük çerçevelerden birisine sahip oluyor. Ekran/gövde oranı %95‘e kadar ulaşıyor. Sonuç basitçe şaşırtıcı: neredeyse görünmez kenarlı görüntü, daha az rahatsız edici unsurlarla çok daha büyüleyici bir deneyim sunuyor.

ZenBook serisini hareket veya eğlence alanında yaratıcılık için mükemmel bir seçim olarak tercih edebilirsiniz. Yeni ScreenPad 2.0, dizüstü bilgisayar kullanma deneyimini geliştirerek, ilk nesilden daha geniş bir yüzey alanına sahip etkileşimli ikincil ekran ekleyerek verimliliği artırıyor.

ScreenPad 2.0

Yeni arayüz, akıllı telefonlarınkine benziyor. Kolay görev yönetimi ve eşzamanlı iş akışlarının hızlı bir şekilde kontrol etmenize olanak sağlıyor. Yeni ScreenXpert yazılımına dayanarak, ScreenPad 2.0 dokunmatik ekranı daha büyük. 5.65 inç değerine sahip ve birçok yeni özellik ve avantaj sunuyor.

Örneğin, Hızlı Anahtar, karmaşık tuş kombinasyonlarının tek dokunuşla etkin hale getirebilirsiniz. Yeniden tasarlanan arayüz kullanımı daha basit ve sezgiseldir. Üçüncü taraf geliştiriciler, yazılımlarını ve ScreenPad için kullanıcı deneyimini optimize etmek için ASUS API’yi de kullanabilirler.

Donanım daha verimlidir ve ScreenPad kullanırken 2,5 kat daha fazla özerklik sunar. Dünyadaki en kompakt tasarım demek yanlış olmaz. Ultra kompakt tasarımı tamamlayan ZenBook’un geleneksel stili ve zarafeti bir bakışta göze çarpıyor.

Tüm modeller Zen felsefesinden ilham alan metal kaplamadan, temsilcisi olarak yararlanıyor. ASUS ErgoLift tasarımı, rahat yazma deneyimi için klavyeyi kullanır ve bilek yorgunluğu yapmaz.

Yeni ZenBook 13 serisi, 8. nesil Intel Core i7 işlemcilerden ve NVIDIA GeForce MX250 ayrık grafikler de dahil olmak üzere çok çeşitli grafik seçeneklerinden yararlanarak hareket halindeyken performans sunmak için üretildi. Tüm modeller PCIe SSD’lere ve 16GB RAM’e sahiptir, bu da ZenBook’u belge oluşturma, fotoğraf rötuşlama, video düzenleme veya bir oyun için duraklatma için ideal seçenek haline getirir.

Yeni ZenBook serisi, kullanıcıların daha verimli olmalarını sağlar. Hareket halindeyken profesyonellerin daima bağlı kalmaları gerekir – mümkün olan en yüksek hızda. Yeni ZenBook 13, ultra hızlı indirme ve daha geniş kapsama alanı ve her zamankinden daha sağlam bağlantılarla akışkan akışı için gigabit Wi-Fi 5 (802.11ac) özelliğine sahiptir.

Dinamik bir yaşam tarzı için tasarlanan yeni ZenBook serisi, tüm gün boyunca tek bir pil şarjı ile çalışma özgürlüğü sunuyor – 13,2 saatlik pil ömrü için.

Performans ve Pil Ömrü

Yeni ZenBook 13 serisi, 8. nesil Intel Core i7 işlemciden ve NVIDIA GeForce MX250 harici grafik kartı olmak üzere çok çeşitli grafik seçeneklerinden yararlanarak hareket halindeyken performans sunmak için üretildi. Tüm modeller PCIe SSD’lere ve 16GB RAM’e sahiptir.

Donanımı sayesinde belge oluşturma, fotoğraf rötuşlama, video düzenleme veya bir oyun için maksimum performansta ideal seçenek haline geliyor. Yeni ZenBook serisi, kullanıcıların daha verimli olmalarını sağlar. Sürekli bilgisayarınızı yanınızda taşıyan birisiyseniz – benim gibi, bu tür bir bilgisayar her türlü ihtiyacını karşılayacaktır.

Yeni ZenBook 13 serisi, 8. nesil Intel Core i7 işlemcilerden ve NVIDIA GeForce MX250 ayrık grafikler de dahil olmak üzere çok çeşitli grafik seçeneklerinden yararlanarak hareket halindeyken performans sunmak için üretildi. Tüm modeller PCIe SSD’lere ve 16GB RAM’e sahiptir, bu da ZenBook’u belge oluşturma, fotoğraf rötuşlama, video düzenleme veya bir oyun için duraklatma için ideal seçenek haline geliyor.

ZenBook 13 UX334, daha geniş kapsama alanı ve her zamankinden daha sağlam bağlantılarla olanak sağlayan ve ultra hızlı indirme seçeneğini mümkün kılan gigabit Wi-Fi 5 (802.11ac) özelliğine sahiptir. Üstelik tüm gününüzü rahat rahat geçirebileceğiniz bir bataryası bulunuyor. Maksimum performansta ortalama 13,2 saatlik bir kullanım sağlıyor.

Genel Değerlendirme

Hem ofis hem de oyun bilgisayarını bir arada arıyorsanız, ilk sıralara çıkan ZenBook 13 UX334 dizüstü bilgisayarı, kesinlikle yolda bırakmayacak bir seçenektir. Üstelik ScreenPad’in yeni ve güncellenmiş versiyonu, işlerinizi kolaylaştırmanıza çok daha fazla yardımcı olacak.

Bir amiral gemisi bilgisayardan bekleyebileceğiniz hemen her türlü özelliği fazlasıyla karşılıyor. Olumsuz özellikleri neler diye soracak olursanız, sadece tasarımın geçen yıl piyasaya sürülen seri ile kısmen aynı olması diyebilirim.

Ayrıca bkz: Asus ZenBook Pro Duo UX581 İncelemesi