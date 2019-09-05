Asus ZenBook 14 UX434 İncelemesi

Asus ZenBook 14 UX434 incelemesi bilgisayarın özellikleri hakkında detaylı bilgileri sizlere vererek, ürünün ne kadar iyi ya da kötü olduğunu anlamanıza yardımcı olacak.

Geçen yıl, trackpad üzerinde ikiye katlanan ikinci bir dokunmatik ekrana sahip 15 inçlik bir dizüstü bilgisayar olan Asus ZenBook Pro 15 UX580GD piyasada beğenildi. Şimdi ise ScreenPad olarak yeni nesil touchpad Asus ZenBook 14 UX434‘de yer alıyor. Asus, eski trakpad sistemini kalabalıktan sıyırarak, bambaşka bir şeye dönüştürdü.

Asus bu konsept üzerinde çalıştı ve 13, 14 ve 15 inçlik dizüstü bilgisayarları güncellenmiş bir ScreenPad ile piyasaya sürdü. İncelememizde 14 inçlik ZenBook 14 UX434 modeli yer alıyor. Kısaca sürümlerine şöyle bir göz atalım:

Temel Model: Core i5-8265U işlemci, 8GB RAM ve 256GB SSD;

Core i5-8265U işlemci, 8GB RAM ve 256GB SSD; Üst Model: Core i7-8565U işlemci, 16GB RAM ve 512GB SSD .

ScreenPad, ZenBook 14 UX434’nin ana satış noktası olabilir. Çünkü oldukça hoş özelliklere sahip. Bu harika yapıya sahip bir dizüstü bilgisayar, etkileyici bir hoparlör kurulumu ve bazı çok güzel dahili özelliklerle geliyor.

Asus ZenBook 14 UX434 Teknik Özellikleri

Tasarımda Bizi Ne Bekliyor?

Asus, ScreenPad donanımlı dizüstü bilgisayarlarının genel tasarımını yeniledi. ZenBook 14 UX434, Asus’un karakteristik mavi ve altın renginde geliyor. Genel tasarımı da özetlersek, klavye bölümünün üzerinde hoparlör ızgarası, altın renkli işaretler, port ve konektör bölümleri ve kapaktaki Asus yazısıyla geliyor.

Yapı oldukça sağlam: Bu dizüstü bilgisayar düşme, titreşim, irtifa ve sıcaklık testlerinden geçmiş ve MIL-STD-810G sertifakasına sahiptir. Toplam 1.26kg ağırlığında. Bilgisayar 15 litrelik bir çantanın içerisine bile oldukça rahat sığıyor.

Çevrimiçi teknik özelliklerde Asus, yan çerçevenin 2.9mm olduğunu buna karşılık, alt çerçevenin 3.3mm olduğunu söylüyor. PC’nin açma kapama tuşu sadece 1.4mm ve hoş bir yaya sahiptir. Fn anahtar satırı, ScreenPad’i etkinleştirmek için bir kısayola da sahip. Ok tuşları geniş olmasına rağmen birbirlerine yakın duruyorlar.

Ekran FullHD (1.920 x 1.080 Piksel) çözünürlüğe sahiptir. Çok parlak ve yansıtıcı 14 inç LED arkadan aydınlatmalı bir dokunmatik ekrandır. Ama sorun şu ki dokunmatik ekran, parmak izlerini çok fazla yansıtıyor. Ekranı silin ve video deneyiminin farkına varın. Çünkü renk üretimi çok iyi – kesinlikle film izlemek için yeterince mükemmel.

Ekran %40 parlaklıkta bile oldukça rahat iş görüyor. Görüş açıları mükemmel. Ama bu 360 derecelik döner bir dizüstü bilgisayar değil. 90 derecenin ötesinde pek işe yarayacağını düşünmemelisiniz.

İkinci nesil ScreenPad dizüstü bilgisayarlarıyla Asus, ekran çerçevesine daha fazla dikkat etti. Burada sahip olduğumuz şey %92 ekran/gövde oranının olduğu ‘çerçevesiz bir NanoEdge’ tasarımı. Çevresindeki çerçeveler kesinlikle küçük; hatta bu önceki modellere göre daha belirgin duruyor. Üstteki çerçeve Windows Hello biyometrik yüz tanıma özelliğini destekleyen IR kamerayı barındırıyor.

Asus’un en yeni cihazı Asus ZenBook 14 UX434, işinizi görecek kadar ideal port ve konektör içeriyor. Sağ kenarda USB 2.0 bağlantı noktası, 3,5 mm kulaklık girişi ve nadir görülen bir yaklaşım olan bir MicroSD kart okuyucu var. Sağ kenarda yuvarlak uçlu güç girişi, HDMI bağlantı noktası, bir USB 3.1 bağlantı noktası ve bir USB-C Gen-2 bağlantı noktası bulunuyor.

ScreenPad Nedir? Ne Gibi Özelliklere Sahip?

Klavyenin altında, geleneksel bir touchpad yerine, yeni nesil ScreenPad’e sahip olacaksınız. Boyutu ise günümüzdeki bir amiral gemisi telefon büyüklüğünde tam 5.65 inç. 2,160×1,080 piksel IPS ekrana sahip olan bu nokta, cam kaplamadan yapılmıştır. Camın sorunu ise dokunmatik ekrana karşılık, hassasiyetin daha az olmasına sebep oluyor.

Standart dokunmatik yüzey özelliklerinin hepsine sahip. Dört parmaklı akıllı hareketleri idare edebiliyor.

ScreenPad’in parlaklığı kontrol edebileceğiniz, arka plan görüntüsü ayarlayabileceğiniz, çözünürlükler arasında geçiş yapabileceğiniz (2.160 x 1.080 ve 1.000 x 500 piksel) ve hatta yenileme hızını (50Hz veya 60Hz) değiştirebileceğiniz kendi ayarlar alanı vardır.

ScreenPad yazılımı ilk piyasaya çıkmasından bu yana bir güncelleme yaptı ve şu anda sürüm 2.0’da. Önceden yüklenmiş birkaç uygulama vardır. Hızlı Tuş, sık kullanılan klavye kısayollarını otomatikleştirmenizi sağlıyor. El yazısı, ScreenPad’e parmağınızla yazmanıza ve bir uygulamaya veya web sayfasına metin girmenize olanak sağlar.

Otomatik olarak düzeltilme ayarı olsa da, yazı yazarken daha yavaş ve daha az kullanışlı bulabilirsiniz. NumKey, uygulamalara sayı girmenize olanak sağlar, ancak hesaplama yapmaz – bunun için ayrı bir Hesap Makinesi uygulaması vardır.

Diğer uygulamalar Word, Excel ve PowerPoint için kontrol ve giriş özellikleri sağlar. MyAsus var – bir Asus yardımcı uygulaması. Ayrıca üçüncü taraf uygulamaları da ScreenPad’in ekranına sürükleyerek hızlı başlatma sağlayabilirsiniz.

ScreenPad’in taraması sizi masaüstlerini değiştirebileceğiniz veya yeni bir tane yaratabileceğiniz yeni bir ekrana götürür. ScreenPad ayrıca ikinci bir ekran olarak kullanılabilir. Mouse ile kullanırken, bir yandan burada video açabilir, sosyal medya hesabınızı kontrol edebilirsiniz.

ScreenPad’in altından geçen bir gezinme çubuğunda bazı küçük kontrol alanları var. Bunlardan biri sıradan dokunmatik yüzey moduna geçmenizi sağlar. Üç parmakla aynı anda dokunduğunuz, dokunmatik alan etkin oluyor.

Asıl sorunun başladığı nokta, normal bir telefon gibi kullanırken, touchpad olayına geçiş yaparken sürekli olarak etkinleştirip devre dışı bırakmanız gerekecek. Tam olarak bundan başka herhangi bir sorun söz konusu değil.

Asus ZenBook 14 UX434 ScreenPad ve Batarya Ömrü

Kesin olan şey, ScreenPad’in bataryayı sağlam boşaltması. Bataryanın ScreenPad, tarafından nasıl sömürüldüğünü anlamak için test yaptık. Birinde aktif olmadan %40 parlaklık ile kullandık. Diğerinde ise aktif ederek tekrar %40 parlaklık kullandık.

İlk testte düzenli olarak Screenpad kullanıldı, müzikler, uygulamalar ve internette gezinme oldu. Dört saatlik bu kullanım sonucunda batarya %45’e kadar indi. Buna karşılık Screenpad devre dışı bırakıldı ve aynı işlemler tekrar yapıldı. Bu sefer 4 saatlik bir test sonucunda %55’lik bir oran kaldı.

Kısacası bir günü idare edecek şekilde kullanabilirsiniz. Ofis bilgisayarı olarak kullanacaksanız, bu batarya ömrü sizi oldukça rahat götürür.

Asus ZenBook 14 UX434 Ses Kalitesi Nasıl?

Harman Kardon marka hoparlörler, yüksek ses seviyesinde bozulma olmadan zengin ve derin bir ses üretiyor. Diyelim ki bir sunum yaptınız ve tüm katılımcıların duymasını istiyorsunuz. Bu durumda herhangi bir zorlanma olmayacaktır. Çünkü gerçekten hoparlörler mükemmel.

Ama biraz sınırlarımızı zorlayıp, daha hoş bir ses kalitesi isteseydik de bu durumda daha az tiz bir ses daha iyi olur. Farklı ortamlar için bazı ayrıntılı kontroller de olsa hayır demezdik. Yine de, sunulanlar hem iş hem de eğlence amaçlı kullanım durumları için yeterince mükemmeldir.

Genel Değerlendirme

ZenBook 14 UX434, yetenekli, hafif ve sağlam. 14 inç dizüstü bilgisayar arıyorsanız, sizin için en ideal bir yaklaşım olarak karşınıza çıkar. ScreenPad telefon kullanmanıza bile gerek kalmadan işlerinizi halletmenize olanak sağlayacak.

ASUS ZenBook 14 UX434, bir Full HD çözünürlüğe, iyi kontrast oranına, iyi maksimum parlaklığa ve rahat görüş açılarına sahip. Ek olarak, parlaklık seviyesini ayarlamak için PWM kullanmaz ve geniş bir renk kapsamına sahiptir.