Asus Zenbook 14 UX435 İnceleme

Asus, dizüstü bilgisayar tasarımı söz konusu olduğunda oyunun kurallarını değiştiren şirketlerden biri olmayı başardı. Ultrabooklarını daha şık ve daha güzel yapmakla kalmayıp, aynı zamanda onları daha güçlü ve işlevsel hale getirdiler.

ZenBook serisi her zaman bunun bir örneğiydi ve yeni ZenBook 14 UX435‘te bunun bir göstergesi. NanoEdge ekranı, ScreenPad 2.0 ve NVIDIA MX450 GPU’lu Intel Core i7-1165G7 işlemcisiyle adeta göz kamaştırıyor.

Bu incelemede Zenbook 14‘ü tasarım, ekran, performans, kablolu ve kablosuz bağlantılar, batarya ve testler olarak ayrı alanlarda inceleyeceğiz. Karşınızda Asus Zenbook 14 UX435 incelememiz.

Tasarım

Asus Zenbook 14 UX435, 14 inçlik bir dizüstü bilgisayar olmasıyla oldukça beğeni topluyor. Son derece minimal bir yapıya sahip, bu da taşınabilirlik ve masa alanından tasarruf etmek için harika bir seçenek diyebiliriz. Kapaktaki bükülmüş metal kaplama ve krom Asus logosu göz önüne alındığında fazlasıyla kaliteli göründüğünü de hemen belirtelim.

Ana ekran için 1920 x 1080 çözünürlüğe sahip 14 inç NanoEdge IPS ekran elde ediyoruz. Ayrıca ekranda çok ince çerçeveler, şık görünümlü bir şık klavye ve izleme paneli olarak iki katına çıkan nispeten geniş bir ScreenPad 2.0 var. Cam yüzey, izlemeyi çok pürüzsüz hale getiriyoe ve ikinci bir ekranın eklenmesi, üretkenlik odaklı kullanıcılar için her zaman memnuniyetle karşılanıyor.

Klavyeye bir göz attığımızda, ciklet tarzı tuşlardan oluşan kompakt bir TKL düzeni elde ediyoruz. Tuşlar sahiden de hoş bir his veriyor, üstelik yazım kısmında oldukça kolaylık sağlıyor. Klavyenin yanlarında biraz boşluk kalıyor, bu da Asus’un neden daha fazla tuş eklemediğini merak etmemizi sağlıyor. Ancak, bunun için sebepleri olduğundan eminiz.

Dizüstü bilgisayarın açılması, bir ZenBook özelliği olan ErgoLift Menteşe ile sağlanıyor. Klavyeyi desteklemek için kapak panelinin alt kısmını kullanıyor ve daha ergonomik bir yazma özelliği sunuyor.

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Sol tarafta, tam boyutlu bir HDMI bağlantı noktası ve aynı zamanda şarj girişleri olarak ikiye katlanan iki Thunderbolt 4 bağlantı noktası var. Ayrıca pil ömrü için birkaç LED panel de yer alıyor.

Sağ tarafta, bir USB 3.2 Type-A, bir combo audio girişi ve bir microSD kart okuyucu bulunuyor. İki Thunderbolt 4 bağlantı noktasına ve hatta kutuda bulunan bir Ethernet bağlantısına sahip olduğu düşünüldüğünde, bu sağlam bir G/Ç seçimidir diyebiliriz. Bu, çoğu kullanıcı için kutudan çıkar çıkmaz çok sayıda bağlantı potansiyeline izin veren harika bir bilgisayar.

Ekran

14 inçlik ekran bazıları için küçük olabilir, ancak NanoEdge ekranı sayesinde, tüm dizüstü bilgisayarın ne kadar kompakt olduğunu gösteren %92’lik sürükleyici bir ekran/gövde oranı elde ediyoruz. Harika görüş açıları, 300 nit parlaklık ve NTSC gamının %72’si veya kabaca %100 sRGB’ye eşdeğer olan gerçekten güzel bir ekrana sahip. Maksimum çözünürlük Full HD olmasına rağmen yine de keskin ve üretkenlik görevleri ve eğlence için fazlasıyla yeterli.

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ZenBook 14’ü rakiplerinden ayıran şey, aynı zamanda dokunmatik yüzey olarak da işlev gören 2160 x 1080 çözünürlüğe sahip ikincil bir 5,65 inç IPS ekran olan ScreenPad 2.0. İyi görüş açılarına sahip mat bir yüzeye sunuyor. Yeni olmasa da, bu özellik, kullanıcının çoklu görev yeteneklerini genişletmesine izin verdiği için yeni ZenBook’ları daha işlevsel hale getiriyor.

Uygulamaları veya pencereleri ana ekrandan ScreenPad’e sürükleyebilirsiniz. Temel olarak ana ekranda bir şey üzerinde çalışıyorsanız ScreenPad’de bir YouTube videosu oynatabilirsiniz. Evernote ve Spotify gibi uygulamalar da iyi çalışıyor.

Asus ayrıca bazı özellikleri de geliştirdi ve ScreenPad kontrolü ile dokunmatik yüzey işlevleri arasında hızlıca geçiş yapmak için Mod Anahtarı ekledi. Kısayollar ekleyebilir ve birden çok uygulamayı gruplandırabilir, böylece hepsini tek bir düğmeyle başlatabilirsiniz.

Telefonunuz MyASUS Bağlantısı aracılığıyla dizüstü bilgisayarla eşleştirildiğinde de telefon görüşmeleri yapabilir, el yazısı notları alabilir veya elektronik tablolarınız için bir sayı tuşuna dönüştürebilirsiniz.

Ses kalitesi söz konusu olduğunda, sol ve sağ tarafın altında bulunan hoparlör oldukça net bir ses üretiyor; bu, Harman Kardon’un yarattığı hakiki bir ses deneyimi diyebiliz. Film izlemek ve sesli konferanslar yapmak için harika. Sıradan müzik dinlemek için de uygun, ancak güçlü bas sesinde biraz geride kaldığının altını çizelim. Bilgisayar, 3,5 mm ses bağlantı noktası üzerinden harici bir Bluetooth hoparlör, TWS veya kablolu kulaklık kullanmanıza da olanak tanıyor.

Performans

ZenBook 14, Windows 10 Home ile çalışıyor. Önceden yüklenmiş pek çok uygulama yok. Bilgisayarı elimize aldığımızda bizde sadece MyASUS ve McAfee LiveSafe bulunuyordu. Cihazın, Office uygulamarı ile birlikte geldiğini söylemekten memnuniyet duyuyoruz, bu nedenle lisans satın almanıza gerek yok.

Bizim bu incelemede kullandığımız bilgisayar, bir NVIDIA MX450 GPU, Intel Iris Xe Graphics, 4266MHz’de 16GB DDR4 RAM ve 1TB NVMe depolama ile birlikte bir Intel Core i7-1165G7 işlemci sunuyor. Bununla birlikte, bunun yerine bir i5-1135G7 ve 512GB NVMe SSD içeren daha düşük bir model de var. Her iki durumda da, bu yapılandırma aslında oldukça güçlü, özellikle bu kadar ince ve kompakt bir dizüstü bilgisayar için harika!

Asus ZenBook 14 UX435 Modelinde Intel’in 11. Nesil i5 ve i7 İşlemcileri tercih etmiş

Üretkenlik görevleri için büyük bir kolaylaştırıcı faktör ve yaratıcı görevler için yeterli güce sahip. Oyun oynamak için tavsiye edilmese de, yine de hafif oyun yüklerini kaldıracak kadar yetenekli diyebiliriz. Yeterince doğru, tonlarca sekme, Office uygulamaları ve fotoğraf düzenleme uygulamaları içeren birden çok tarayıcı dahil olmak uygulamaları çalıştırırken sorunlarla karşılaşmadık.

Karşılaştırma Puanları

• PC Mark 10 – 4.541

• 3D Mark – 1.899 (Time Spy), 3.973 (Fire Strike)

• Geekbench – 1.530 (Tek Çekirdekli), 5.250 (Çok Çekirdekli), 27.447 (OpenCL)

• Cinebench R20 – 1.818 (CPU), 482 (CPU – Tek Çekirdekli)

• CrystalDiskMark – 1.828 MB / s (Sıralı Okuma), 1.776,48 (Sıralı Yazma)

Bağlantı ve Pil Ömrü

Batarya için, düşük güç kullanımı varsayılarak cihazın oldukça uzun süre dayanmasını sağlayacak 63Wh‘lik bir batarya alıyoruz. Bu da bize, çoğunlukla makale yazma, yoğun tarama, fotoğraf düzenleme ve video akışı gibi görevlerde 12 saat pil ömrü sagladı. (teknik özellik bilgisinde 16 saat kullanım sunduklarını da belirtelim) Ürünle birlikte verilen şarj cihazı 65W olarak derecelendirilmiş, bu nedenle şarj işlemi yalnızca bir saatten biraz fazla sürüyor.

Asus son dönemde neredeyse her bilgisayarda görmeyi arzuladığımız USB Type-C ile şarj imkanı sunuyor. Bu sayede kullandığımız tablet ve akıllı telefonlar dahil pek çok cihazı bu şarj aleti ile de şarj etmemiz mümkün hale geliyor. Bu konuda Asus’u tebrik ediyoruz.

Teknik Özellikler

İşletim Sistemi Windows 10 Pro

Windows 10 Home İşlemci (Yonga Seti) Intel® Core™ i7-1165G7 processor

Intel® Core™ i5-1135G7 processor Ekran Kartı NVIDIA® GeForce® MX450 (2GB GDDR6 VRAM) Ekran 14” FHD (1920×1080 Piksel) 60 Hz – Dokunmatik – 72% NTSC Hafıza (RAM) 8 GB / 16 GB LPDDR4x Dahili Hafıza 1 TB PCIe® NVMe™ 3.0 x4 M.2 SSD

256 GB / 512 GB / 1 TB PCIe® NVMe™ 3.0 x2 M.2 SSD

512 GB / 1 TB PCIe® NVMe™ 3.0 x2 M.2 SSD Bağlantılar 2 x Thunderbolt™ 4 USB-C® (40 Gbps)

1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Gbps)

1 x Standard HDMI 2.0

1 x MicroSD card reader (104 MB/s)

1 x Audio jack (3.5mm) Klavye 1,4 mm anahtar hareket mesafeli tam boyutlu arkadan aydınlatmalı TouchPad 5.65” FHD+ (2160 x 1080) Super IPS display

Geniş görüş teknolojisi

Parmak izi ve lekeye karşı dayanıklılık için cam kaplı

Hassas Dokunmatik Yüzey (PTP) teknolojisi

Dört parmağa kadar akıllı hareketleri destekler Ses Çift hoparlörlü Harman Kardon ses sistemi

Cortana ve Alexa ses tanıma destekli mikrofon Kamera Var – Windows Hello destekli Wi-Fi Intel® WiFi 6 with Gig+ performance (802.11ax) Bluetooth Bluetooth 5.0 Batarya 16 Saat Kullanım

63 Wh 3 hücreli lityum polimer pil

65 Watt Adaptör – (Type-C) Boyutlar Yükseklik: 1.79 cm

Genişlik: 31.9 cm

Derinlik: 19.9 cm Ağırlık 1.19 kg Renk Seçenekleri Gri – (Pine Grey)

Lilac Mist

Sonuç

Asus ZenBook 14 UX435, kompakt boyutu için çok fazla özellik barındıran oldukça ümit verici bir ultrabook. Yalnızca 14 inçlik bir ana ekrana değil, aynı zamanda bir ScreenPad’e de sığmayı başarıyor. İç kısımları performans için oldukça güçlü ve tüm özellikler sağlam bir pil ömrü ile tamamlanıyor. Taşınabilir ama aynı zamanda güçlü bir şey arayan kullanıcılar için harika bir seçim diyebiliriz.

Asus Zenbook 14 UX435, PHP 79995 Core i7 ve 1TB depolama modeli ve PHP 64995 Core i5 ve 512GB depolama modeli için değişiyor. Her ikisi de 16 GB RAM ile birlikte geliyor. Cihaz, öyle ucuz olmamasına rağmen, tasarım, özellikler ve performans, paraya değer olmasını sağlıyor.