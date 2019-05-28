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Asus Zenbook Edition 30 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Asus çift ekranlı yeni nesil Asus Zenbook Edition 30 dizüstü bilgisayarını tanıttı. Bilgisayar, tek bir şarjla 14 saate kadar pil ömrü vaat ediyor

By Muhammed Arslan

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Asus Zenbook Editon 30 Tanıtıldı Fiyatı ve Özellikleri

Tayvan’ın başkenti Taipei’deki hala devam eden Computex 2019 etkinliği, birçok bilgisayarın tanıtılmasına vesile oldu. HP’nin Envy Wood, Elite ve ZBook serilerinden sonra da Asus da Zenbook Edition 30 bilgisayarını tanıttı.

UX334FL model numarasını taşıyan Zenbook Edition 30, sınırlı sayıda bulunacak. Asus‘un kurulmasının 30. yılına özel olarak üretilmiştir. Dizüstü bilgisayarın kapağı, Rose Gold eloksallı elmas kesimli kenarlar ve trim bar ile birlikte lüks Pearl White hakiki deri ile kaplanmıştır.

Zenbook Edition 30, 1920×1080 piksel çözünürlük, %95’e kadar ekran/gövde oranı ve 178 derece geniş görüş açısıyla geliyor. 13.3 inç LED arkadan aydınlatmalı Full HD 16:9 NanoEdge ekrana sahiptir. En fazla 8. nesil Intel Core i7-8565U işlemci, 2GB NVIDIA GeForce MX250/Tümleşik Intel UHD Grafik 620 GPU var.

Asus Zenbook Edition 30

 

16 GB’a kadar LPDDR3 RAM, 1 TB PCIe Gen 3 x4 SSD ile çalışıyor ve Windows 10 Pro işletim sistemi önceden yüklenmiş olarak geliyor. Zenbook ayrıca yükseltilmiş ScreenPad 2.0‘a sahip. İkincil ekranın kendisi de 2160 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 5.65 inç FHD+ Süper IPS ekrandır.

Bağlantı seçenekleri arasında Bluetooth 5.0 ve Çift Bantlı Gigabit Wi-Fi var. Asus Zenbook Editon 30, 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-C, 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-A, 1 x USB 2.0, 1 x Standart HDMI, 1 x MicroSD kart okuyucu, 1 x kulaklık girişine sahip. 50Wh 3-cell bir lityum polimer pil ile çalışıyor ve tek bir şarjla 14 saate kadar pil ömrü vaat ediyor.

Asus Zenbook Edition 30’un fiyatı ve çıkış tarihi ile henüz resmi bir açıkla yok. Ancak ilerleyen zamanlarda diğer cihazları ile birlikte açıklanacak.

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