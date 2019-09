Asus ZenBook Pro Duo UX581 İncelemesi

Dizüstü bilgisayar tasarımlarının ne kadar etkili olabildiğini, satın alıp bir süre kullandıktan sonra anlıyoruz. Bu yüzden söz konusu tasarım olduğunda biraz daha seçici olmalıyız. Böyle bir zamanda Asus ZenBook Pro Duo, bize temiz bir nefes aldırıyor. Asus, geleneksel profesyonel dizüstü bilgisayarından farklı bir şey yapmaya çalışıyor.

En büyük satış noktası, Screenpad Plus olarak bilinen ikinci 4K ekranı. Temel olarak geliştirilmiş bir touchpad diyebiliriz. Elbette, ikinci bir 4K ekrana sahip olmak, dizüstü bilgisayar için oldukça sağlam bir yaklaşım. Şirket, klavyeyi sadece Screenpad Plus’ı yerleştirmek için dizüstü bilgisayarın önüne sürülmekle kalmadı, aynı zamanda Asus ZenBook Pro Duo’nun diğer ZenBook’lardan çok daha kalın ve daha ağır ve çok daha pahalı olmasına neden oldu.

Şimdi ise Asus‘un çift ekranlı olan yeni bilgisayarı Asus ZenBook Pro Duo UX581 incelemesi ile tam olarak ne elde edeceksiniz, premium özelliklere sahip bir bilgisayarı ne kadar beğeneceksiniz ve verdiğiniz paraya değecek mi bunu kafanızda oturtacaksınız. Hazırsanız başlayalım.

Asus ZenBook Pro Duo UX581 Tasarım

Dizüstü bilgisayar tasarımları, yıllardır oldukça sabit kaldı. Genel olarak üreticiler ekran boyutunu artırmak, daha ince bir gövdeyi üretmek ve daha hafif olan bir sürümü geliştirmek için çabaladı. Bundan dolayıdır ki bir dizüstü bilgisayarın farklı bir şeyler getirmesi, bizleri asıl heyecanlandıran nokta oldu. Sonuç olarak ZenBook Pro Duo ile şaşıracak çok şeye sahibiz.

Kutuyu açıp dizüstü bilgisayarı çıkarırken fark edeceğiniz ilk şey ne kadar kalın ve ağır olduğu. 2.4 x 35.9 x 24.6 cm boyutlarında ve 2,5 kg ağırlığında. Bundan dolayı oldukça ağır ve hantal bir yapıya sahip diyebiliriz. Ama bu şu demek değildir – bu bilgisayar kötü özelliklere sahip.

Bu, ZenBook serisi ile alışkın olmadığımız bir şey. Genellikle bu dizüstü bilgisayarlar etkileyici şekilde şık makinelerdir. Boyut ve ağırlık, Asus ZenBook Pro Duo’nun eski bir makine gibi görünmesini ve hissettirmesine neden oluyor.

Söz konusu fiziksel olduğunda cihazın bu şekilde görünmesine sebep olan donanım etmenleridir. İçerisinde oldukça yüksek özelliklere sahip donanımların olduğunu unutmamak gerekir. Üstelik 4K ekranı göz önüne aldığımızda bu sorun söz konusu bile olmayacak.

Bu ikinci ekranı açarken, ZenBook Pro Duo’nun boyut ve ağırlığına rağmen fütüristik bir dizüstü bilgisayar gibi hissettirdiğini anlayacaksınız. Ekran 14 inç boyutunda ve 3.840 x 1.100 çözünürlüğe sahiptir.

Ekranın bana göre sıkıntısı klavyeyi menteşeye neredeyse sıfır konuma indirmesi oldu. Çünkü geleneksel bilgisayar tasarımlarında yer alan yazı yazarken destek aldığımız bölüm burada yok. Touchpad de klavyenin sağına geldi.

Bundan dolayı klavyeye alışmak biraz zaman alacak. ZenBook Pro Duo’nun çoğu kullanıcısı muhtemelen yine de harici bir fare kullanmak isteyecektir. Sebebi ise touchpadinizin üzerinde bir de NumPad’in olmasındna kaynaklı.

Bağlantı Noktaları

ZenBook Pro Duo’nun sağ tarafında Thunderbolt 3 USB-C bağlantı noktası, ses girişi, USB 3.1 bağlantı noktası, güç bağlantı noktası, HDMI ve başka bir USB 3.1 bağlantı noktası var. Hepsi bu kadar. Ethernet yok, microSD kart yok. Tabi ki bunlara ihtiyacınız yoksa sizin için bir sorun olmayacak.

Genel olarak, ZenBook Pro Duo’nun tasarımı, modern Asus ZenBooks ve diğer ince ve hafif Ultrabook’lar ile karşılaştırıldığında biraz hayal kırıklığı yaratıyor. Ağır ve kalın boyutlar ikinci ekrandan kaynaklanıyor. Sizin için bu durum sorun olmayacaksa, gayet iyi bir bilgisayar diyebiliriz.

Screenpad Plus Özellikleri

ZenBook Pro Duo’nun çift ekranlı kurulumu, şimdiye kadarki en büyük satış noktası ve en dikkat çekici özelliğidir. En üstteki ekran muhteşem görünümlü 15,6 inç 4K OLED dokunmatik ekran ve 3,840 x 2,160 çözünürlüğe sahip OLED teknolojisi ile çarpıcı görüntü kalitesi elde ediliyor.

Renkler canlı ve kontrast mükemmel. Her iki taraftaki 5 mm’lik ince çerçeveler ZenBook Pro Duo’ya daha modern bir his kazandırıyor. Üst ekranın çok iyi olması – özellikle de parlaklık ve canlılık söz konusu olduğunda – ikinci Screenpad Plus ekranın karşılaştırıldığında biraz donuk göründüğü anlamına geliyor. Üst ekranla daha iyi eşleşmesi için ekranın varsayılan parlaklığını artırabilirsiniz.

Windows 10, Screenpad Plus’ı ikinci bir monitör olarak algılar, bu nedenle fare imlecini üst ekranın altına sürüklediğinizde, alt ekranda görünecektir. Bu, pencereleri ve uygulamaları kolayca Screenpad Plus’a sürükleyip orada görüntüleyebileceğiniz anlamına gelir.

3,840 x 1,100 çözünürlüğünden dolayı, uygulamalar biraz sıkışık görünecek. Ayrıca yukarıdaki 3,840 x 2,160 ekrandan aşağı indirildiğinde yeniden boyutlandırabiliyor. Ayrıca oldukça iyi çalışır. Örneğin, bir e-posta uygulamasını alt ekrana sürükleyebilir ve açık tutabilirsiniz, böylece diğer uygulamalar için ana ekranı boş bırakarak bırakırken gelen mesajlara göz atabilirsiniz.

Sizin için Ne Kadar İdeal?

Screenpad Plus bir dokunmatik ekran olduğundan, açık uygulamaları taşımak veya seçmek için parmaklarınızı kullanabilir veya birlikte gelen Asus Pen kalemi kullanabilirsiniz. Asus, Screenpad Plus ile kullanılabilecek bir yazılım da içeriyor.

Göze batmayan bir ekran düğmesine dokunarak, uygulama kısayollarını sabitleyebilmenizi, Screenpad Plus’ın ayarlarını değiştirmenizi ve başka birkaç güzel hareket gerçekleştirmenizi sağlayan bir menü açabilirsiniz.

Buradaki asıl sorun oyun oynarken karşımıza çıkıyor. Yanlışlıkla fareyi ikinci ekrana indirdiğinizde, bir anda işlem dağılıyor. Screenpad Plus’ı devre dışı bırakırsanız, bu sorun haline gelmez. Ancak oyun oynarken ikinci ekranı kullanamazsınız.

Ekstra ekran alanı fikrini seviyorsanız, daha uygun fiyatlı bir dizüstü bilgisayar edinmek ve taşınabilir bir USB monitöre takmak da benzer bir deneyim elde etmek için iyi bir yoldur. Asus, ZenBook dizüstü bilgisayarlarını güzel bir şekilde tamamlayan ZenScreen serisine de sahiptir.

Asus ZenBook Pro Duo UX581 Performans

Asus ZenBook Pro Duo profesyonellere yöneliktir, bu yüzden altı çekirdekli Intel Core i7-9750H işlemci veya sekiz çekirdekli Intel Core i9-9980HK işlemci, Nvidia GeForce RTX 2060 ekran kartı seçenekleriyle oldukça iyi bir özellik listesi geliyor. Üstelik 32GB RAM’e kadar bellek yükseltimi yapabilirsiniz.

Bu, Asus ZenBook Pro Duo’nun çoğu görevi kolayca yerine getirebilen oldukça hızlı bir dizüstü bilgisayar olduğu anlamına gelir. Oyun için de o kadar kötü değil. Makul derecede birçok oyunu oynayabilirsiniz.

İşlemciler buradaki şovun yıldızları… Özellikle Asus ZenBook Pro Duo ile çoklu görev yapmayı kolaylaştıran Intel Core i9-9980HK işlemcisi son derece hızlı. Üstelik aynı anda birden fazla uygulamayı çalıştırmanıza olanak sağlayan ikinci ekran da cabası.

Uygulamalar hızla açılıyor. Ayrıca açık uygulamaları ve pencereleri ekranlar arasında sürüklediğinizde duraklama olmuyor. Bazı oyunlar çalıştırmıyor. Çalıştırsa bile bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Dolayısıyla, Asus ZenBook Pro Duo teorik olarak iyi bir oyun dizüstü bilgisayarı olsa da, sadece oyun oynamak amacıyla satın almamanızı tavsiye ederiz.

Asus ZenBook Pro Duo UX581 Pil Ömrü

Güçlü bileşenlerle dolu ve iki 4K ekrana sahip büyük, hantal bir dizüstü bilgisayar asla uzun bir batarya ömrüne sahip olmayacak. Bunu söylememizin sebebi ise Asus ZenBook Pro Duo ile yapılan testlerden kaynaklı.

Asus ZenBook Pro Duo’nun bataryası, %50 parlaklıkta bir 1080p videonun oynatılmasıyla beş saat ve 11 dakika sürmüştür. Yazı yazma ve görüntülü arama da dahil olmak üzere yoğun bilgisayar kullanımını çoğaltmayı amaçlayan PC Mark 8 testinde pil sadece iki saat 36 dakika sürmüştür.

Bu, masaüstü yedeği olarak kullanılacak bir dizüstü bilgisayardır. Sebebi ise çok fazla iş yapmayacaksanız, sürekli olarak bir prize takılı olması gerektiği anlamına gelir. Tabii ki, daha fazla pil ömrü için ince ayar yapabilirsiniz. Örneğin, ikinci ekranı kapatmak ve ana ekranın parlaklığını ve çözünürlüğünü azaltmak bunlardan bir kaçı.

Genel Değerlendirme

Asus, ZenBook Pro Duo ile farklı bir yaklaşım geliştirmeye çalıştı. Bunu bazı durumlarda başardı, bazı durumlarda ise başaramadı. ZenBook Pro Duo’nun kalite ve yüksek teknik özellikleri kesinlikle övgüye değer olsa da, en büyük satış noktası olan Screenpad Plus, dizüstü bilgisayara eklediği ilave fiyatı ve ağırlığı pek haklı göstermiyor.

İkinci 4K ekranla gelen birkaç hoş özellik var ve biraz ince ayar yaparak, birçok kişi üretkenliği arttırmak için gerçekten yararlı olacak şekilde çalışmasını sağlayabilir. Örneğin, alt ekranda açık bir uygulamanın bulunması yararlı olabilir ve ana ekranda alan boşaltabilir.

Ama bu gerçekten bu yararlı mı? Sonuçta, ZenBook Pro Duo’nun çok kısa pil ömrü, her zaman bir prize takmanız ve bir masaya oturmanız gerektiği anlamına gelir.

Asus’un ZenBook Pro Duo ile istediği fiyattan daha azına, çok daha zarif ve taşınabilir olan aynı derecede güçlü bir dizüstü bilgisayar da bulabilirsiniz. Kısacası ikinci bir ekran sizin için ne kadar önemli bunu biraz daha düşünmeniz gerekecek.