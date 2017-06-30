Asus Zenfone 2 Yeni Güncelleme Alıyor

Asus, Zenfone 2 (ZE550ML) akıllı telefonuna yeni bir güncelleme başlattı. Sürüm 4.21.40.311 olarak gelen güncelleme, Bluetooth bağlantılarını stabilize ederek ZenMotion duyarlılığını geliştiriyor.

Güncellemeye başka hiçbir şey dahil edilmemiş. Güncelleme duyurusu, dosyanın akıllı telefonlarınıza ulaşmasının genelde yaklaşık bir hafta sürdüğünü söylüyor; bu nedenle güncelleme bildirimi cihazınızda henüz açılmadıysa sabırlı olun.

Dilerseniz telefonunuzun ayarlar ve güncelleme menülerini kullanarak manuel olarak da güncellemenin telefonunuza gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz.