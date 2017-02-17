Asus Zenfone 3 Go Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Asus yeni seri akıllı telefonlarını çıkarmaya doymuyor. Selfie modeli, Zenfone Laser modeli 2,3,6 derken sürekli olarak yeni bir akıllı telefonla karşımıza çıkan Asus, şimdi ise yeni bir Zenfone modeli ile daha geliyor. Asus Zenfone 3 Go olarak açıklanan yeni modelin ise birçok detayı da belli olmaya başladı.

Asus Zenfone 3 Go Nasıl Bir Seri Olacak?

Hemen belirtelim söz konusu akıllı telefon üst düzey özelliklere sahip değil. Yani orta segment üyesi olan bir akıllı telefon. Fiyat ve performans odaklı serilerden biri olacak olan Asus Zenfone 3 Go için belli olan detaylara bakalım?

5 İnç Boyutunda Ekranlar

Standartların üzerine çıkmayacağı düşünülen telefonun ekran boyutuyla başlayalım. Ekran boyutu konusunda seri 5 inç ile beraber gelecek. 5 inç ekran boyutu ile beraber gelecek olan telefonun ekran çözünürlüğü ise 1280 X 720 değerinde yani 720p çözünürlüğünde olacak ki bu değer 5 inç ekranlar için oldukça ideal gösterilen bir değer olarak karşımıza çıkıyor.

Bunun dışında telefonun ekranlarının ne gibi teknolojilere sahip olacağı da tanıtımıyla beraber ortaya çıkacak. Muhtemelen IPS LCD panelli bir akıllı telefon geleceğini düşündüğümüzü de ekleyelim.

Orta Segment İşlemciler

Ekran özelliklerinden sonra dikkat çeken bir diğer detay ise işlemciler oldu. İşlemci konusunda Snapdragon 410 serisi işlemcilere yer vereceği düşünülen Asus Zenfone 3 Go serisinin işlemci performansı da yine fiyat performans ürünlerinde gözlenen fiyatlar olarak karşımıza çıkmakta. Fakat genel olarak bu işlemci serinin orta segment içerisinde hem daha az enerji tükettiği hem de daha stabil çalışma sunduğunu da biliyoruz.

Yani bu yönü ile ideal bir işlemci serisi ile beraber gelecek yeni akıllı telefon. İşlemcileri destekleyecek olan RAM bellekleri konusunda ise modelin 2 GB seçeneği sunacağı düşünülüyor. Asus Zenfone 3 Go serisinde tek model olacağı ve 2 GB RAM bellek üzerinde farklı bir bellek miktarı sunan bir model ile karşılaşmayacağımızda düşünülmekte. Son olarak bu özellikler içerisinde dahili depolama birimi içinde 16 GB miktarına yer verileceğini ekleyerek teknik özelliklerin ana kısmını sonlandıralım.

Asus Zenfone 3 Go Kamera Özellikleri

Gelelim telefonların kamera özelliklerine. Arka kamera kısmında 13 MP ön kamera kısmında ise 5 MP kamera değeri sunulmakta. Akıllı telefon kamera teknolojileri içerisinde ise özel selfie modları ve hızlı çekim gibi birçok teknolojinin bulunması bekleniyor. Bu yönü ile sosyal medya uygulamaları için de kameraların daha detaylı özelliklerinin bulunacağını da belirtelim. Fakat henüz bu detaylarda netlik kazanmamış durumda.

Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

Tüm bu özellikleri ile beraber gelelim Asus Zenfone 3 Go modelinin çıkış tarihi ve fiyatına. Çıkış tarihi konusunda henüz detaylı bir tarih yok fakat telefon çok kısa süre sonra düzenlenecek olan MWC 2017 serisinde karşımıza çıkacak.

Bu tanıtımla beraber çıkış tarihinin ve fiyatın netleşmesi de bekleniyor. Fiyatı konusunda ise tahminlerin çok yüksek olmadığını belirtelim. Muhtemelen hesaplı bir akıllı telefon modeli olarak karşımıza çıkacak olan yeni serinin net fiyatını da ancak tanıtım sonrasında konuşabileceğiz.