Asus ZenFone 3 Max, Android 7.1.1 Nougat Güncellemesi Almaya Başladı

Umarım, bu bir hata değildir ve ZenFone 3 Max gerçekten de oldukça beklenen Android Nougat güncellemesini alıyor. Asus, bugün ZenFone modellerinden birinde önemli bir işletim sistemi güncellemesi bulunduğunu açıkladı.

Bununla birlikte, iş parçacığının ismi güncellemenin ZenFone 3 Max (model ZC553KL) için yapılmış olduğu açıkça belirtilmekle birlikte, sürüm notlarında başka bir model söz konusu: Asus ZenFone 3 Deluxe (ZS550KL).

Asus’a göre, Android 7.1.1 Nougat güncellemesinin tüm akıllı telefonlara yayılması yaklaşık bir hafta sürüyor; bu yüzden güncellemeyi hemen almayanların Ayarlar / Menü / Sistem güncellemesi üzerine gitmesi ve el ile ayarlamaya çalışması gerekir .

Ne yazık ki, güncelleme için herhangi bir değişiklik yok, OS’yi Android 7.1.1 Nougat‘a yükselteceği kısa bir anı ve bugün 15 Mayıs’dan itibaren kullanıma sunulması kadar.

ZenFone 3 Max, üst düzey bir akıllı telefona bile yakın değil ve kasım ayında geri bırakıldı. Asus’un bir Android 7.1.1 Nougat’ı ile sağlamaya karar vermesi aslında bir mucizedir, özellikle de daha güçlü akıllı telefonlarının birçoğu güncellemeyi almamışken.