Ana Sayfa Akıllı Telefon Asus ZenFone 4 Android Pie Güncellemesi Almayacak!

Asus ZenFone 4 Android Pie Güncellemesi Almayacak!

Asus'un 2017'de piyasaya sürdüğü Asus Zenfone 4'e vaat edilen Android Pie güncellemesi gerçekleşmeyecek...

Muhammed Arslan

-

2
0
Asus Zenfone 4 İncelemesi

Şirketlerin mevcut en yeni Android sürümlerini oluşturmaya başladıkları yılın o zamanlarındayız. Samsung ve Huawei gibi şirketler Android 10 tabanlı ROM‘ları akıllı telefonlarının birçoğuna getirmek için çalışıyor.

Ancak madalyonun diğer tarafında, geçen yılki Android sürümüne güncelleme yapmaya çalışan şirketler de var. Bu şirketlerden biri 2017’de ZenFone 4’ü Android Pie’e yükseltmeyi vaat eden Asus. Fakat görünüşe göre bu sözü yerine getiremeyecek.

Tayvanlı akıllı telefon üreticisi, ZenFone 4’ü 2017’de Android Nougat ile piyasaya sürdü. Cihaz piyasaya sürüldükten kısa bir süre sonra Android Oreo’ya güncellendi. Bu yılın başlarında, Asus eski akıllı telefon için bir Android Pie beta güncellemesi yayınladı.

Asus Zenfone 4 İncelemesi

Ancak Asus, beta güncellemesini de geri çekerek, kullanıcılarına büyük hayal kırıklığı yarattı. Android Police’ın verdiği bir rapora göre, Asus ZenFone 4 Android Pie güncellemesi almayacak. Duyuru, şirketin ZenTalk Forumları aracılığıyla yapıldı.

Onlara göre ZenFone 4’ün (ZE554KL) sistem performansını ve istikrarını korumak için, Android Oreo ile çalışmaya devam edecek. Asus, kullanıcıların hala mevcut olan Android Pie beta güncellemesini hala yükleyebileceğini belirtiyor. Ancak, rutin güncellemelerle destek sunmayacaklar.

En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.