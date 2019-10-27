Şirketlerin mevcut en yeni Android sürümlerini oluşturmaya başladıkları yılın o zamanlarındayız. Samsung ve Huawei gibi şirketler Android 10 tabanlı ROM‘ları akıllı telefonlarının birçoğuna getirmek için çalışıyor.

Ancak madalyonun diğer tarafında, geçen yılki Android sürümüne güncelleme yapmaya çalışan şirketler de var. Bu şirketlerden biri 2017’de ZenFone 4’ü Android Pie’e yükseltmeyi vaat eden Asus. Fakat görünüşe göre bu sözü yerine getiremeyecek.

Tayvanlı akıllı telefon üreticisi, ZenFone 4’ü 2017’de Android Nougat ile piyasaya sürdü. Cihaz piyasaya sürüldükten kısa bir süre sonra Android Oreo’ya güncellendi. Bu yılın başlarında, Asus eski akıllı telefon için bir Android Pie beta güncellemesi yayınladı.

Ancak Asus, beta güncellemesini de geri çekerek, kullanıcılarına büyük hayal kırıklığı yarattı. Android Police’ın verdiği bir rapora göre, Asus ZenFone 4 Android Pie güncellemesi almayacak. Duyuru, şirketin ZenTalk Forumları aracılığıyla yapıldı.

Onlara göre ZenFone 4’ün (ZE554KL) sistem performansını ve istikrarını korumak için, Android Oreo ile çalışmaya devam edecek. Asus, kullanıcıların hala mevcut olan Android Pie beta güncellemesini hala yükleyebileceğini belirtiyor. Ancak, rutin güncellemelerle destek sunmayacaklar.