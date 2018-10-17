Zenfone 4 Max için Android Oreo tabanlı güncellemesini yayınlamayı planlayan Asus nihayet yeni bilgilerle karşımıza çıktı. Asus’un ZenUI 4.0 modelini çıkardığında güncellemenin geçen Aralık ayında gerçekleşmesi bekleniyordu. ZenFone 4 Max’de şimdi Oreo’ya yapılan güncellemeyle on ay gecikti. Fakat geç de olsa sonuç olarak Asus Zenfone 4 Max Android 8.1 Oreo güncellemesi aldı. Şirket şimdi Asus Zenfone 4 Max kullanıcıları için yeni ZUI 5.0 kullanıcı arayüzünü yayınladı. Güncelleme Android 8.1 Oreo işletim sistemi tarafından desteklenmektedir. 15.2016.1809.412 versiyonunu taşıyan güncelleme kademeli olarak bütün Asus Zenfone 4 Max telefonlarına gönderilecek.

Asus ZenFone 4 Max geçen sene Eylül ayında piyasaya sürüldü ve 5000 mAh‘lık büyük bataryasından dolayı çok fazla konuşuldu. Başlatıldığında telefon önceden yüklenmiş olan Android 7.0 Nougat işletim sistemi ile birlikte gelir.

Güncelleme arka planda çalışan bir uygulama ile etkileşime geçmeye devam ederken, kullanıcıların video görüntülemelerini sağlayan resim içinde resim modunun eklenmesi de dahil olmak üzere telefona çeşitli yeni özellikler getiriyor. Ayrıca bildirim kanalları ile birlikte geliyor, ve kullanıcıların bildirimleri bir süreliğine ertelemesine izin veriyor.

Ayarlar menüsü de yeniden tasarlandı. Teknik özelliklere uygun olarak Asus Zenfone 4 Max 5.5 inç Full HD ekrana sahip ve Qualcomm Snapdragon 430 işlemci tarafından destekleniyor. Telefonun 5.2 inç ekrana sahip olan ve Snapdragon 425 SoC tarafından desteklenen başka bir versiyonu da var.

Orijinal model 3GB RAM ile birlikte gelir, ve 32GB dahili depolama alanı sunar. Telefonun 256GB’a kadar depolama kapasitesini daha da genişletmek için bir tane microSD kart yuvası da var. Kamera için hızlı otomatik netleme özelliğine sahip 13MP f/2.0 ana sensör ve daha fazla ayrıntıya uyan 13MP 120 derecelik geniş açılı bir lensin bir arada sunulduğu arkada çift kameralı bir kurulum var. Ön kamera bir LED flaş ile birlikte 8 MP selfie kamerası bulunduruyor.

Telefon hızlı şarj teknolojisini de destekleyen devasa 5000mAh bir batarya ile çalışır. Fiyatlandırmaya gelince yaklaşık 300 euro, yani yaklaşık 347 dolar civarındadır.