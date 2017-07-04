Her şeyden önce bu büyüklükteki bir pil Asus Zenfone 4 Max gibi telefonlar onlar için özel olarak üretilmiştir. 5.000mAh büyük bir batarya ve PowerMaster güç tasarrufu moduna sahip olan yeni Max, piyasadaki çoğu telefondan daha uzun süre dayanabiliyor.

Telefonlar Snapdragon 430 (8 çekirdekli) ve Snapdragon 425 (dört çekirdekli) olmak üzere iki versiyon halinde geliyor. 4GB’a kadar RAM ve 16/32/64GB’a kadar depolama alanına sahip olabilirsiniz (ayrıca 256GB’a kadar microSD hafıza kart desteği de bulunuyor).

Kutudaki şarj cihazı nispeten zayıf – 10 W – ve pili % 100 şarj etmek 4 saat sürüyor. Yine de, 15 dakikalık bir şarj ile 3 saatlik konuşma süresi elde edebiliyorsunuz.

Zenfone 4 Max, 120 ° görüş alanına sahip 13MP çift ana kamera, orta segment olan bu telefonda yer alıyor. Ayrıca ön tarafta, 140 ° selfie panoramaları düzenleyebilen 8MP’lik bir kamera var.

Aşağıda, ZenUI ile birlikte Android 7.0 görüntüleyen bir 5.5″ 1080p ekran (IPS) var. Bu ekranda 22 saate kadar video izleyebilirsiniz!

Asus Zenfone 4 Max, 2GB RAM ve 16GB depolama alanına sahip Snapdragon 425 dört çekirdekli model yaklaşık (235 $ / 205 €) fiyat etiketine sahip olacak. Asus henüz tam bulunabilirlik haritasını açıklamadı. Bu nedenle hangi ülkede ne zaman satışa çıkacağı henüz net değil.