Asus Zenfone 4 Pro Ortaya Çıktı

Asus, altı Zenfone 4 telefonunun 2017 yılının ikinci yarısına ulaşacağını duyurdu. Zenfone 4 Max, Temmuz ayının başında resmen tanıtılmıştı ve ilk tanıtılan ürün oldu. Şimdi, İtalya’dan bir sızıntı sayesinde Zenfone 4 Pro da ortaya çıktı.

Pro telefonunun tüm Zenfone 4 serisinin amiral gemisi modeli olması bekleniyor ve bu görev için doğru özellikleri var gibi görünüyor. Cihaz, 6 GB RAM‘li bir Snapdragon 835 yonga seti ile birlikte geliyor. Ekran QHD çözünürlüğünde ve 5.7″ AMOLED panel kullanılmış.

Modüllerden birinin bir telefoto lensinin olduğunu öne süren “2x yakınlaştırma” etiketine sahip iki kamera kurulumu var. Telefonun işletim sistemi Android 7.1.1 Nougat‘tır ve Zenfone 4 Pro, muhtemelen en yeni ZenUI ürününe sahip olacaktır. Telefon bir güvenlik kasası ile fotoğraflanmış, bu nedenle şimdilik tasarım gizemli.

Cihazın resmi olarak piyasaya sürülmesi henüz kesinleşmedi, ancak önceki raporlar 21 Eylül’de bir etkinliğe işaret etti.