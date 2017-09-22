Planlandığı gibi, Tayvanlı üretici Asus resmen Avrupa için akıllı telefonların Zenfone 4 serisini duyurdu. Açılış, Roma‘da “We Love Photo” basın etkinliği sırasında gerçekleşti.

Etkinlik sırasında CEO Jerry Shen “ZenFone 4 ailesinin Avrupa’ya yayılmasını duyurmaktan çok heyecanlıyız” dedi. Serisi, ZenFone 4 Pro, ZenFone 4, ZenFone 4 Selfie Pro, ZenFone 4 Selfie ve ZenFone 4 Max gibi çeşitli cihazlardan oluşur.

Bununla birlikte, bu modellerin Avrupa fiyatlandırması ve bölgedeki piyasaya ne zaman sürülüleceği gibi önemli ayrıntılar açıklanmadı. Türkiye’nin de bu bölgede olduğu hatırlatmak isteriz. Satış fiyatı ve çıkış tarihi netleştiğinde bu başlığı güncelleyeceğiz.