Asus, ZenFone 4 ZE554KL modeli için Oreo güncellemesi yayınlandığını ve dağıtılmaya başlandığını açıkladı. Asus markasının çok satan ve oldukça dünya genelinde oldukça yaygın kullanıma sahip olan telefonu sonunda Oreo güncellemesine kavuştu. Sürüm V15.0405.1711.76 paket adıyla gelecek olan bu güncelleme ile cihaz Android 8.0 Oreo‘yu (ki vaad edilenlerle aynı doğrultuda) kullanmaya resmen başlıyor.

Asus bir güncelleme günlüğü yayınladı. Bu günlüğe göre; kullanıcı dostu UI tasarımı, arka plan sınırları, otomatik doldurma, akıllı metin seçimi gibi özellikler içeriyor. Gördüğünüz gibi güncellemeye tüm Oreo özellikleri dahil edilmiş.

Güncellemenin cihazınıza gelmesi zaman alabilir. Asus, sistemin otomatik güncellemeyi tamamlamasının yaklaşık bir hafta süreceğini söylüyor.