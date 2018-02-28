MWC 2018 etkinliğinde yeni akıllı telefonlarını tanıtacağını duyuran Asus, bekleneni verdi ve yeni akıllı telefonlarını tanıttı. Etkinliğin dikkat çeken markalarından biri olmayı başaran Asus’un, tanıtım kapsamında ise 3 yeni akıllı telefon modelini sunduğunu görüyoruz. Tabii ki bu modellere geçmeden önce ana seriden ve tasarım özelliklerinden söz etmek gerekiyor. Tanıtımı yapılan tüm modellerin detaylarına ve özelliklerine geçelim. Asus Zenfone 5 2018 serileri neler sunacak ve tasarımlar nasıl bakalım.

Asus Zenfone 5 2018 Tasarımı ve Özellikleri

Yeni akıllı telefon modellerinin tasarımından söz ederek işe başlamak gerekiyor. Yeni akıllı telefonların tasarım kısmında, iPhone X modelinden esinlendiğini görmekteyiz. iPhone X akıllı telefonlarında olduğu gibi çentik alanı kullandığı görülen Asus, bu alanı iPhone X modeline göre çok daha küçük tutmuş durumda. Çentik alanının daha da küçülmesinin dışında telefonların ekran kısmında da çok daha geniş bir seri olacağını görmekteyiz.

Çerçevesiz ekran kullanımı yapılan akıllı telefonda, sadece ekran geçiş bölümünde çok ince çerçeveler var. Arka kısma geçtiğimiz zaman ise Asus Zenfone 5 2018 akıllı telefonlarının yine yenilenmiş bir yüz ile geldiğini görüyoruz.

Üst üste sıralanmış olan çift kameraya sahip olan telefonda, ortalanmış bir de parmak izi sensörü bulunuyor. Hafif kavisli camlar ve gelişmiş arka kamera düzeni ile gelen akıllı telefonların tasarımları bu şekilde. Ayrıca ekran gövde oranının da %90’a çıkarılmış olduğunu ekleyelim.

Asus Zenfone 5 2018 Özellikleri

Asus Zenfone 5 2018 akıllı telefonlarının özelliklerinde de önemli değişimler göze çarpıyor. İlk değişiklik işlemci kısmında karşımıza çıkıyor. Telefonların işlemcileri artık Snapdragon. Tüm serilerinde Snapdragon yongalarına geçen markanın, bundan sonrada Qualcomm işlemcilerini kullanacağı belirtiliyor.

Ana modelde işlemci olarak Snapdragon 636 serisine yer verilmiş durumda. 1.8 GHz hız sunan işlemcilerin beraberinde Adreno 509 grafik birimine de yer verilmiş durumda. İşlemci dışında yeni akıllı telefonların 6 GB RAM bellek kullandığı açıklandı. 6 GB RAM bellekle beraber telefonların 64 GB depolama alanı sunması da başka bir detay.

Telefonların ekran kısmında ise 6.2 inçlik bir ekran sunduğunu görüyoruz. Geniş ekrana sahip olan Asus Zenfone 5 2018, %90 ekran oranı ve geniş ekranı sayesinde oldukça yüksek bir görüntü oranı sunuyor. 19:9 ekran oranına sahip olan telefonların, IPS panelleri de genel görüntü kalitesi konusunda en iyi çözümleri sunacak.

Kamera kısmında ise yeni akıllı telefonların oldukça geliştirildiği görülüyor. Sony IMX 363 sensörlerini kullanan akıllı telefonların, f/1.8 diyafram açılığına sahip 12 MP değerinde arka kamerası bulunuyor. 12 MP değerinde kameralara RGB renk sensörleri de eşlik ediyor.

4 yönlü optik sabitleyici kullanan telefonun Pro kamera modu gibi birçok kamera modu var. Ayrıca kamera içerisinde Qualcomm AI Camera teknolojisi bulunuyor. Bu şekilde 16 farklı nesnenin tanınması sağlanabiliyor. Ön kamera kısmında ise 8 MP değerinde kameralara yer verilmiş durumda.

Bunun dışında telefonların beraberinde yapay zeka teknolojisi kullandığını da ekleyelim. AI Display, AI Camera, AI Rigtone, AI Boost olmak üzere çeşitli yapay zeka modları var. Bunları yine Qualcomm kendi sunuyor. Oreo işlecim sistemi 3300 mAh değerinde bataryalarıyla beraber telefonların fiyatı konusunda ise bir açıklama yapılmadı.

Asus Zenfone 5z Özellikleri

Asus Zenfone 5 2018 modelinin özelliklerinden sonra, bir diğer seri olan Asus Zenfone 5z modelinden söz edelim. Yine aynı tasarımı kullanan akıllı telefonun, ekran boyutu kısmında bir değişiklik yok.

Bu modelin en büyük farkı ise işlemcileri. Yeni seride Snapdragon 845 işlemcileri kullanılıyor ve RAM bellek miktarı 8 GB. Amiral gemisi serisinin biraz daha iyileştirilmiş olan bir modeli olduğunu söyleyebiliriz.