Akıllı telefonların tanıtılacağı MWC 2018 etkinliğine çok kısa bir süre kaldı. Etkinliğin önümüzdeki hafta başlaması beklenirken, markaların akıllı telefonlarını ne zaman tanıtacağı konusunda tarih açıklamaları gelmeye başladı. Bu alanda öne çıkan markalardan birisi de Asus oldu. 27 Şubat itibariyle yeni akıllı telefonlarını tanıtması beklenen markanı, Asus Zenfone 5 modeliyle beraber geleceği ortaya çıktı.

Daha başarılı bir akıllı telefon serisi sunmasının yanı sıra, yine geniş bir seçim sunulacağı görülen akıllı telefonların nasıl özelliklere sahip olacağı konusunda ise sürekli yeni detaylar geliyor. Akıllı telefonların içerisinde aranan modeller arasında yer alacağını düşündüğümüz Asus Zenfone 5 serisinin son olarak ise çalışır halde görselleri ortaya çıktı.

Asus Zenfone 5 iPhone X Modelini Yansıtacak

Ortaya çıkan yeni görsellere göre Asus Zenfone 5 akıllı telefonlarında iPhone X akıllı telefonlarının izlerini görüyoruz. Canlı görüntüler olarak yayınlanan görüntülere göre, serinin tam ekran akıllı telefonlara dahil olduğu görülüyor. Tam ekran, çerçevesiz bir akıllı telefon modeli olmasının dışında yeni modelin iPhone X modelinde olduğu gibi çentik bölümü içerdiği görülüyor. Telefonun tam orta kısmında yerleştirilen çentik bölümünün çok daha kısa olduğunu da söylemek gerekiyor.

Ortalanmış çentik bölümünün ekran tasarımına olumlu ya da olumsuz etkisini görmek için tanıtımı beklemek gerekiyor. Şu an elde edilen bilgilere değerlendirdiğimiz zaman, 18:9 ekran oranı dışında teknik olarak pek bir detay bulmak mümkün değil. Çift SIM kartı desteği ve yeni işlemcilerle beraber gelmesi beklenen serinin, kaç telefonla geleceği konusunda da bilgiler yok. Eski seride 6 yeni telefon modeli görmüştük.

Asus Zenfone 5 akıllı telefonları için ise yine 5 ya da 6 modelin gelmesi bekleniyor. Bunlar içinde tanıtımı beklemek gerekecek. Tanıtım öncesinde şunu söylemek mümkün. Yine özelleştirilmiş seriler göreceğiz. Yani bazı modeller selfie için hazırlanmış, bazı modeller yüksek batarya kapasitesiyle hazırlanmış ve bazı serilerde kamera sistemlerinin öne çıkan özellikleri ile hazırlanmış olacak. Bunlar için 27 Şubat tarihinde yapılacak olan tanıtımı bekliyoruz.