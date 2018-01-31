Şubat ayı akıllı telefonlar için dolu dolu geçen bir ay olacak. İlk olarak Samsung’un yeni amiral gemisi akıllı telefonlarını tanıttığını göreceğiz. Samsung’un yeni modellerinin tanıtılması dışında daha birçok markanın yeni modelleri de ortaya çıkacak. Bu noktada bir sürpriz de Asus tarafından gelecek. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre marka Şubat ayında düzenlenecek olan MWC 2018 etkinliğinde Asus Zenfone 5 serisini tanıtacak. Yeni akıllı telefonların tanıtılmasıyla beraber serinin tüm özellikleri de ortaya çıkmış olacak.

Asus Zenfone 5 Davetiyeleri Paylaşıldı

Yeni akıllı telefonların MWC 2018 etkinliğinde tanıtılacağı ise bugün paylaşılan Asus, davetiyeleriyle ortaya çıktı. Davetiyelere göre yeni modelin bazı ipuçlarının sunulduğu görülüyor. Paylaşılan davetiyeler “BACKTO5” etiketiyle öne çıkıyor. Yeni amiral gemisi akıllı telefonların adı doğrudan davetiyelerde paylaşılmadı. Fakat paylaşılan görsellerde yer alan detaylar Asus Zenfone 5 serisinin işaretlerini veriyor.

Davetiyelerde yer alan başka bilgiler ise işlemci ve kamera sistemleri. Davetiyede ilk dikkat çeken detay “We Photo” logosu oldu. Çift kamera kullanımı yapılacağının üzerinde vurgu yapan yeni akıllı telefonların hakkında bir diğer bilgi ise işlemci modelleri. İşlemci kısmında ise Snapdragon ifadesinin yer aldığını görüyoruz. Sadece bu görsellere baktığımız zaman yeni modellerin çift kameralı ve Snapdragon işlemcilerine sahip olacağından söz ediliyor.

Bunun dışında telefonların sistem özellikleri ve tasarım özellikleri konusunda herhangi bir detay elde etmek mümkün olmadı. Hem daha performanslı hem de fiyat performans ürünü olan serilerle gelmesi beklenen akıllı telefonların, tanıtımı için ise 27 Şubat tarihi gösteriliyor.

27 Şubat tarihinde tanıtımı yapılacak olan yeni seride kaç adet telefon bulunacağı konusunda ise bir açıklama yapılmadı. Asus Zenfone 4 modellerinde olduğu gibi seri modellerle karşı karşıya kalacağız gibi duruyor. Yeni akıllı telefonların detayları konusunda bilgiler paylaşıldıkça, sitemiz üzerinden paylaşacağız.