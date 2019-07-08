Asus Zenfone 5 Lite Android Pie Güncellemesi Geldi

Asus’un amiral gemisi modelleri için sunduğu yeni seriler içerisinde dikkat çeken modeller bulunuyor. Bu modeller arasında oldukça yüksek fiyatlı akıllı telefonlar olduğu gibi amiral gemisi modelleri kadar yüksek fiyata sahip olmayan modellerde var. Bu modellerden birisi de Asus Zenfone 5 Lite akıllı telefonları. Şu sıralar Asus Zenfone 5 Lite Android Pie güncellemesiyle beraber tekrar gündeme gelen akıllı telefonlar, güncelleme almaya da başladı.

Zenfone 5 Lite Android Pie güncellemesi için açıklamalar yapan Asus, güncellemenin dağıtımı konusunda da merakla beklenen bilgileri paylaştı. Hemen Asus Zenfone 5 Lite Android Pie güncellemesi için detaylara bakalım.

Asus Zenfone 5 Lite Android Pie Dağıtımı Başladı

Öncelikle söz konusu akıllı telefon modeli için güncellemenin oldukça önemli olduğunu söylemek gerekiyor. Öyle ki Asus Zenfone 5 Lite akıllı telefonları serinin uygun fiyatlı akıllı telefonları olarak satışa sunulmuştu. Serinin uygun fiyatlı modellerinin sunulmasının yanında bu modellerin Android 7.1 sürümüyle çıkış yaptığını görmek mümkün oldu.

Android 7.1 sürümünün kullanıldığı bir akıllı telefonun Android Pie sürüm güncellemesi alması da sevindirici bir haber. Asus Zenfone 5 Lite Android Pie güncellemesinin detayları konusunda da yapılan açıklamaları takip etmek gerekiyor. Güncellemenin şu an için sürüm notlarının yayınlanmadığını belirterek işe başlamak gerekiyor.

Sürüm notları yayınlanmadığı için kesin olarak değişikliklerin neler olduğunu bilemiyoruz. Bununla beraber güncellemenin tüm Android Pie sürüm güncellemelerini getirdiğini ve ek olarak da güvenlik yamalarının da sunulduğunu belirtmek gerekiyor.

Zenfone 5 Lite Android Pie güncellemesinin 1 GB boyuttan biraz daha az bir boyuta sahip olduğunu ve güncellemelerin bölge bölge dağıtıma açıldığını da ekleyelim. Bölge bölge yayınlanan güncellemeler önemli.

Yani tüm cihazlar için aynı anda güncellemeyi görmek mümkün olmayacak. Bunun için bir süre daha beklemek gerekecek. Özellikle belli serilerin güncelleme alması birkaç ayı bulabiliyor. Haliyle güncelleme alamadıysanız bir süre daha beklemek ve sürekli olarak güncellemeleri takip etmek gerekebilir.