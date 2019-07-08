Ana Sayfa Android Haberleri Asus Zenfone 5 Lite Android Pie Güncellemesi Geldi

Asus Zenfone 5 Lite Android Pie Güncellemesi Geldi

Asus Zenfone 5 Lite Android Pie güncellemesi için dağıtım başladı. Yeni güncelleme ne zaman tamamlanacak? Güncelleme ile gelen yeni özellikler neler?

By İbrahim Kızılırmak

-

0
0
Asus Zenfone 5 Lite Android Pie

Asus’un  amiral gemisi modelleri için sunduğu yeni seriler içerisinde dikkat çeken modeller bulunuyor. Bu modeller arasında oldukça yüksek fiyatlı akıllı telefonlar olduğu gibi amiral gemisi modelleri kadar yüksek fiyata sahip olmayan modellerde var. Bu modellerden birisi de Asus Zenfone 5 Lite akıllı telefonları. Şu sıralar Asus Zenfone 5 Lite Android Pie güncellemesiyle beraber tekrar gündeme gelen akıllı telefonlar, güncelleme almaya da başladı.

Zenfone 5 Lite Android Pie güncellemesi için açıklamalar yapan Asus, güncellemenin dağıtımı konusunda da merakla beklenen bilgileri paylaştı. Hemen Asus Zenfone 5 Lite Android Pie güncellemesi için detaylara bakalım.

Asus Zenfone 5 Lite Android Pie Dağıtımı Başladı

Öncelikle söz konusu akıllı telefon modeli için güncellemenin oldukça önemli olduğunu söylemek gerekiyor. Öyle ki Asus Zenfone 5 Lite akıllı telefonları serinin uygun fiyatlı akıllı telefonları olarak satışa sunulmuştu. Serinin uygun fiyatlı modellerinin sunulmasının yanında bu modellerin Android 7.1 sürümüyle çıkış yaptığını görmek mümkün oldu.

Android 7.1 sürümünün kullanıldığı bir akıllı telefonun Android Pie sürüm güncellemesi alması da sevindirici bir haber. Asus Zenfone 5 Lite Android Pie güncellemesinin detayları konusunda da yapılan açıklamaları takip etmek gerekiyor. Güncellemenin şu an için sürüm notlarının yayınlanmadığını belirterek işe başlamak gerekiyor.

Asus Zenfone 5 Lite Android Pie

Sürüm notları yayınlanmadığı için kesin olarak değişikliklerin neler olduğunu bilemiyoruz. Bununla beraber güncellemenin tüm Android Pie sürüm güncellemelerini getirdiğini ve ek olarak da güvenlik yamalarının da sunulduğunu belirtmek gerekiyor.

Zenfone 5 Lite Android Pie güncellemesinin 1 GB boyuttan biraz daha az bir boyuta sahip olduğunu ve güncellemelerin bölge bölge dağıtıma açıldığını da ekleyelim. Bölge bölge yayınlanan güncellemeler önemli.

Yani tüm cihazlar için aynı anda güncellemeyi görmek mümkün olmayacak. Bunun için bir süre daha beklemek gerekecek. Özellikle belli serilerin güncelleme alması birkaç ayı bulabiliyor. Haliyle güncelleme alamadıysanız bir süre daha beklemek ve sürekli olarak güncellemeleri takip etmek gerekebilir.

25,682BeğenenlerBeğen
57,222TakipçilerTakip Et
987,000AboneAbone Ol
Önceki İçerikÜcretli Firefox Sürümü Yayında

İlgili Haberler

Android Haberleri

Huawei Geliştirici Konferansı 9 Ağustos’ta Başlıyor!

Huawei, 9 Ağustos’ta bir Huawei Geliştirici Konferansı  etkinliğini düzenliyor. Muhtemelen bugüne kadar düzenlenmiş geliştirici konferansları arasında en heyecan verici konferanslardan biri olabilir. Huawei Geliştirici...
Devamını Oku
Android Haberleri

Android Q Alacak Tüm Akıllı Telefonlar

Google’ın en güncel Android işletim sistemi olan Android Q için geri sayım başladı. Yeni sürümün beta testleri devam ediyor ancak kısa süre içerisinde kararlı...
Devamını Oku
Android Haberleri

Android Mesaj Uygulaması için Önemli Yenilikler Yolda

Google’ın kendi işletim sistemi olarak öne çıkmaya başlayan Android işletim sistemi, şu an için mobil dünyada en çok kullanılan işletim sistemi sürümü olarak biliniyor....
Devamını Oku
Android Haberleri

Huawei HongMeng OS için Uygulama Geliştiricilerine Davetiye Gönderdi!

Yakın zamanda Şangay'da düzenlenecek olan Çin Açık Kaynak Zirvesi 2019(China Open Source Summit 2019)’da, Huawei’nin strateji ve sanayi gelişiminden sorumlu başkan yardımcısı - Xiao...
Devamını Oku
Android Haberleri

Play Store’da Binlerce Uygulama Zararlı Çıktı! Bazıları Oldukça Tanıdık Gelecek!

İki yıl boyunca Sydney Üniversitesi'nden ve Data61'den araştırmacılar tarafından yapılan bir araştırma, Google Play Store'da 2.040 sahte Android uygulaması ve kötü amaçlı yazılım yüklü...
Devamını Oku
Android Haberleri

Gmail için Karanlık Mod Müjdesi

Google’ın servisleri düzenli aralıklarla güncelleme alan ve sürekli yenilenen servisler arasında geliyor. Özellikle Android akıllı telefonlarında da kullanılan Google servislerinin çok sık bir şekilde...
Devamını Oku

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here


En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.