Asus, çok kısa bir süre sonra yeni amiral gemisi akıllı telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Markanın yeni akıllı telefon serilerini tanıtması için açıklanan süre 27 Şubat. Bu tarihle beraber akıllı telefon modellerinin tanıtımını gerçekleştirecek olan teknoloji devi, yine oldukça zengin bir akıllı telefon serisi sunacak. Bu kez gelecek olan serinin ise Asus Zenfone 5 serisi olduğunu göreceğiz. Muhtemelen yine özelleştirilmiş birçok versiyonu bulunacak olan akıllı telefonların modellerinden birisi de Asus Zenfone 5 Lite serisi olacak. Dün paylaşılan görsellere göre ise Asus Zenfone 5 Lite için beklenen tasarım detayları da belli.

Asus Zenfone 5 Lite Uygun Fiyatlı Seri Olarak Geliyor

Markanın yeni akıllı telefon serisi içerisinde, uygun fiyatlı bir model olarak karşımıza çıkacak olan Asus Zenfone 5 Lite için beklenen teknolojiler ve tasarımlar Evan Blass tarafından ortaya çıkarıldı. Daha önce akıllı telefonlar için yaptığı paylaşımlarla adını belli bir kitleye ulaştırmayı başarmış olan ünlü isim tarafından yapılan paylaşımda, telefonların 4 kameralı modeller olacağından söz ediliyor.

4 kameralı bir akıllı telefon modeli olmasının yanı sıra, 16 MP değerinde kameraların kullanılması da yeni serinin gelişmiş bir 4 kamera sistemi sunmasını sağlayacak. Burada bir de detay paylaşımı yapalım. Asus Zenfone 5 Lite akıllı telefonların ön kamerası kısmında 20 MP değerinde tercih yapılacak.

Gelen iddialar bu yönde ve 20 MP çift ön kameranın selfie özel modlarına sahip olacağını da düşünüyoruz. Çok daha iyi bir akıllı telefon serisi ile karşılaşacağımız kesin ancak kamera konusunda çok çok daha iyi bir model beklentisi oluşmaya başladı.

Yeni kameraların yanış ıra tasarımın ekran sistemine de oldukça önemli etkisi olduğunu göreceğiz. Geniş bir tasarım tercih eden model, ön kısımda çerçevesiz serilere yakın bir panel kullanacak. Bu panel fiziksel bir tuş kullanılmadığı için oldukça geniş bir alana sahip olacak. Haliyle ekran oranı kısmında da 18:9 ekran oranının sunulması bekleniyor. Çözünürlük kısmında ise Full HD+ çözünürlük değeri beklentisi oluştu.

Daha doğrusu ünlü isim tarafından gelen bilgiler bu yönde. Görünen o ki çok daha iddialı bir akıllı telefon serisi olması beklenen Asus Zenfone 5 Lite modelinin, tasarım görsellerini de haberimize ekliyoruz. Telefonların resmi tanıtımı içinse 27 Şubat tarihinin açıklandığını da bir kez daha hatırlatalım. MWC 2018 etkinliğinin Asus kanadı başarılı olacak gibi duruyor. Şimdiden bunu anlamaya başladık.