Asus ZenFone 5 Max Oreo ile Geliyor: Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Asus‘un geçen yıla göre çok daha yeni bir ZenFone serisi başlatıyor; bu serinin ilk telefonu Asus ZenFone 5 Max modeli ise Oreo ile birlikte gelecek.

Çoğunuzun muhtemelen şimdiye kadar bildiği üzere ZenFone 4 akıllı telefonlar birkaç ay tanıtım için gecikmişti bu da Asus‘ın gelirini bir hayli düşürdü.

Asus ZenFone 5 Max, resmi duyurulmadan önce sertifikasını alırken Android 8.0 Oreo ile geleceği anlaşıldı. Bununla birlikte şirketin CEO’su Jerry Shen, bekleyen kullanıcılara ilk ZenFone 5 Max akıllı telefonların Mart ayı başında satışa çıkartılacağını da söyledi. Bu telefon tanıtımı Şubat ayının sonlarında başlayacak olan Mobile World Congress Asus ZenFone 5 Max Oreo ile Geliyor: Özellikleri ve Çıkış Tarihi(MWC) 2018’de yapılacağı anlamına geliyor.

Uzun zamandır çıkması beklenen Asus ZenFone 5 Max‘ın MWC’de tanıtılmayacağı aslında henüz belli değil ancak cihaz yakın zamanda Wi-Fi sertifikasını aldı. Bu gelişmelere ve CEO’nun mart ayında satışa çıkacağını söylemesi üzerine bizle böyle bir çıkarım yaptık.

Maalesef Asus_X00QD model numarasıyla ve Android 8.0 Oreo işletim sistemi çalıştırdığı gerçeğinin yanı sıra telefonun özellikleri ile ilgili başka hiçbir bilgi henüz elimizde mevcut değil.

Bu telefon, ZenFone 5 Lite‘ın bu ayın başlarında Rusya‘da görüldükten sonra öğrendiğimiz ikinci ZenFone 5 serisi akıllı telefon olduğunu hatırlatalım.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here