Asus ZenFone 5 Max Oreo ile Geliyor: Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Asus‘un geçen yıla göre çok daha yeni bir ZenFone serisi başlatıyor; bu serinin ilk telefonu Asus ZenFone 5 Max modeli ise Oreo ile birlikte gelecek.

Çoğunuzun muhtemelen şimdiye kadar bildiği üzere ZenFone 4 akıllı telefonlar birkaç ay tanıtım için gecikmişti bu da Asus‘ın gelirini bir hayli düşürdü.

Asus ZenFone 5 Max, resmi duyurulmadan önce sertifikasını alırken Android 8.0 Oreo ile geleceği anlaşıldı. Bununla birlikte şirketin CEO’su Jerry Shen, bekleyen kullanıcılara ilk ZenFone 5 Max akıllı telefonların Mart ayı başında satışa çıkartılacağını da söyledi. Bu telefon tanıtımı Şubat ayının sonlarında başlayacak olan Mobile World Congress (MWC) 2018’de yapılacağı anlamına geliyor.

Uzun zamandır çıkması beklenen Asus ZenFone 5 Max‘ın MWC’de tanıtılmayacağı aslında henüz belli değil ancak cihaz yakın zamanda Wi-Fi sertifikasını aldı. Bu gelişmelere ve CEO’nun mart ayında satışa çıkacağını söylemesi üzerine bizle böyle bir çıkarım yaptık.

Maalesef Asus_X00QD model numarasıyla ve Android 8.0 Oreo işletim sistemi çalıştırdığı gerçeğinin yanı sıra telefonun özellikleri ile ilgili başka hiçbir bilgi henüz elimizde mevcut değil.

Bu telefon, ZenFone 5 Lite‘ın bu ayın başlarında Rusya‘da görüldükten sonra öğrendiğimiz ikinci ZenFone 5 serisi akıllı telefon olduğunu hatırlatalım.