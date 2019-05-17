Asus Zenfone 6 2019 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Asus, İspanya’nın Valencia kentinde düzenlendiği etkinlikte Asus Zenfone 6 2019 amiral gemisi akıllı telefonunu resmi olarak tanıttı. 2019 yılında gördüğümüz birçok amiral gemisinde bulunan birinci sınıf tasarım ve boydan boya ekran var.

Asus Zenfone 6 2019, alüminyum çerçeveli bir 3D kavisli cam gövdeye sahiptir. Cihazın arkası Corning Gorilla Glass 3 ile korunurken, ön Gorilla Glass 6 koruması ile birlikte geliyor. Cihazın ön panelinde, 6.4 inç FullHD+ (2340 x 1080 piksel) çentiksiz veya çerçeve içermiyor.

ASUS Zenfone 6, IPS paneli ile gelen tek Snapdragon 855 destekli akıllı telefon olabilir. Bununla birlikte, ekran 600 nit parlaklık sunar ve % 92 ekran/gövde oranı var.

Kutudan Android Pie tabanlı Zen UI arayüzü ile çıkacak. Daha önceden de açıklandığı gibi, Zenfone 6, Kryo 485 CPU ve Adreno 640 GPU ile birlikte 7nm Qualcomm Snapdragon 855 Mobil Platform tarafından destekleniyor.

Cihaz 8GB’a kadar LPDDR4X RAM ve 256GB’a kadar UFS 2.1 flaş depolama alanıyla geliyor. Depolamayı 2 TB’a kadar genişletmek için özel bir MicroSD kart yuvası da vardır.

Flip Kamera Dikkat Çekiyor

Kameralara gelince, Zenfone 6 arka tarafta sadece iki sensörle geliyor. Şirket bu kurulumu Flip Camera olarak adlandırıyor.

f/1.79 diyafram açıklığına sahip 48MP ana sensör ve 125 derece görüş alanına sahip 13MP ultra geniş açılı sensör var. Bu kameralar, aynı zamanda selfie çekmek için öne doğru çevrilebilir. Kamerada EIS etkinken 4K 60fps video da kaydedebilir.

Zenfone 6, mükemmel bir 5.000 mAh batarya ile çalışıyor ve Qualcomm’un Quick Charge 4.0 hızlı şarj teknolojisini de destekliyor. Cihaz, kullanıcının aynı anda iki SIM kartı ve bir MicroSD kartı ekleyebildiği üçlü bir kart yuvasıyla birlikte geliyor.

Ekran içi parmak izi yok. Bunun yerine arka panele monte edilmiş bir parmak izi tarayısı ile geliyor.

Fiyatı Renk Seçenekleri

Alacakaranlık Gümüş ve Midnight Siyah renk seçeneklerinde satışa sunulacak. Fiyatlandırma hakkında konuşurken, Zenfone 6’nın 6GB RAM ve 64GB dahili depolamaya sahip temel sürümü 499 Euro‘ya mal olacak. Ayrıca, sırasıyla 559 Euro ve 599 Euro olarak fiyatlandırılan 6 GB + 128 GB ve 8 GB + 256 GB depolama çeşitleri de mevcut.