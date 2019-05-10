Asus Zenfone 6 Canlı Canlı Görüntülendi!

Asus‘un en yeni amiral gemisi Asus Zenfone 6 2019 ‘un piyasaya sürülmesine sadece bir haftadan kısa bir süre kaldı. Lansman öncesinde akıllı telefonun yeni görüntüleri, sızdırılmaya devam ediyor. Kısa bir süre önce ortaya çıkan görüntüler, çentiksiz bir tasarıma ev sahipliği yaptığını onaylamıştı.

Bugün ise popüler sızıntı kaynağı Evan Blass, Twitter da akıllı telefonun canlı görüntülerini paylaştı. Cihazın tasarım özelliklerine göz atacak olursa, kızaklı bir mekanizmaya ev sahipli yapıyor. Cam sırt, çift arka kamera ve arkaya monte parmak izi tarayıcı ile geleceği, netlişmiş oluyor.

Kızak sistemini devreye soktuğunuzda, mekanizma içinde yer alan çift selfie kamerası ortaya çıkıyor. Bu sensörlerin standart ve geniş açılı kameralar olduğu iddia ediliyor. Aynı zamanda yukarı doğru kaydığında geniş hoparlör ızgarası da görünüyor.

Yukarıda ki görüntülerden de anlaşılacağı gibi kamera sensörleri yatay olarak yerleştirilmiş ve hemen yanı başlarında flaş var. Alt kısımda Asus tarafından onaylandığı gibi bir USB Type-C Bağlantı Noktası ve bir 3.5mm ses girişi vardır.

Şirket zaten çift SIM ve microSD yuvası, bildirim LED’i ve sağda ayrı bir akıllı düğme olacağını ve son olarak Snapdragon 855 yonga seti ile geleceğini doğruladı. Önümüzdeki günlerde daha fazla ayrıntı muhtemelen gün yüzüne çıkacaktır. En kötü ihtimal ile 16 Mayıs‘a kadar beklememiz gerekecek.