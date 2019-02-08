Asus ZenFone 6 Canlı Görüntüleri Sızdırıldı!

Geçen yıl, Asus‘un en gelişmiş telefonlarından birisi olan ZenFone 6 hakkında birkaç prototip sızıntısı vardı. Ancak sızdırılan bütün görsellerde sadece delikli ekran tasarımını baz alıyordu. Bugün ise akıllı telefonun nasıl göründüğüne dair oldukça güzel bir sızıntı oldu. Telefon ilk defa canlı olarak görüntülendi.

ZenFone 6’nın yeni canlı fotoğrafları çevrimiçi olarak ilk defa ortaya çıktı. Ayrıca akıllı telefonun perakende kutusu olması da telefonun gerçek olduğunun bir göstergesi oluyor. Bu sayede telefonun sadece söz varlığı netleşmiş oldu.

Zenfone 6 modelinin arka tarafında üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Kameraların ikisi bir blok içerisinde yer alırken, LED flaş ve diğer kamera ayrı olarak yerleştirilmişti. Dikey bir yerleşim söz konusudur.

Görüntülerde iki renk seçeneğinin mevcut olduğu anlaşılıyor var. Bunlardan birisi kırmızı ve mavi gradyan kaplamalı, diğeri siyah. Aynı zamanda premium akıllı telefonlarda bulunan cam kaplamaya sahip.

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Telefonun ön panelini gösteren herhangi bir resim paylaşılmadı. Perakende kutusunun yakınlaştırılmaş halinde birkaç ayrıntıyı yakalamak mümkün. Yakınlaştırılmış görüntüde bir çentik veya yerleşik bir selfie kamerasının yeri yok. Bu da ekranın sol üst köşesinde bir delikte selfie kamerasına ev sahipliği yapacağının göstergesi.

Aynı zamanda akıllı telefonun arka panelinde bir parmak izi sensörünün olmaması, bunun cihazın ekranının içine ya da güç tuşuna entegre edileceğini gösteriyor. Teknik donanımlar hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı.