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Asus ZenFone 6 Edition 30 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Asus, şirketin kuruluşunun 30. yılına özel Asus ZenFone 6 Edition 30 telefonunu piyasaya sürdü....

By Muhammed Arslan

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Asus ZenFone 6 Edition 30 Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Asus, bu ayın başlarında İspanya’da düzenlediği bir etkinlikte şirketin en son amiral gemisi akıllı telefonu olan Zenfone 6‘yı tanıttı. Bellek sürümleri arasında 64GB ile 6GB ve 128GB/256GB depolama sürümleriyle 8GB vardır.

Şirket bugün ise Taipei’deki Computex 2019’da, 12GB RAM ve 512GB dahili depolama alanıyla gelen ZenFone 6 Edition 30 telefonunu tanıttı. ZenFone 6 Edition 30, şirketin kuruluşunun 30. yıldönümüne özel olarak sınırlı sayıda üretildi.

Telefonun arka tarafında ergonomik 3D kavisli camla kaplı Mat Siyah renkte ikonik, Zen esintili eşmerkezli daire deseni bulunur. Sınırlı sayıda üretilen telefonun arkasında özel bir kabartmalı Edition 30 logosu da var.

Asus ZenFone 6 Edition 30 Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Diğer özellikleri arasında, dar çerçeveli ve %92 ekran/gövde oranına sahip 6.46 inç FullHD+ çentiksiz LCD ekran, Snapdragon 855, ZenUI 6 ve Android 9.0 (Pie) işletim sistemi var. QuickCharge 4.0 ile 5000mAh bir batarya ile kullanılabilir.

48 megapiksel Sony IMX586 ana kamera, 13 megapiksellik 125 derecelik ultra geniş lens, hem ön hem de arka kamera olarak kullanabilmekte. Çevirme mekanizması 90 derecelik bir konumda duruyor.

Kısa bir süre önce piyasaya sürülen Zenfone 6 telefonuna karşılık, bunun sınırlı sayıda olması, çoğu ülkeye gelmeyeceği anlamına geliyor. Yakında ASUS ZenFone 6 Edition 30 akıllı telefonun fiyatı ve çıkış tarihi hakkında detaylı bilgiler yayınlanacak.

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