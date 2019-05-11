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Asus Zenfone 6 Elden Videosu Sızdırıldı!

İki yöne de hareket eden kızaklı mekanizmaya sahip Asus Zenfone 6 modeline ait, ilk defa elden çekilen bir video paylaşıldı...

By Muhammed Arslan

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Asus Zenfone 6 Elden Videosu Sızdırıldı!

Akıllı telefon pazarında şirketler kendilerine düşen payı kazanmak için sürekli olarak tasarımda değişiklik yapıyorlar. Buna karşılık pazar payını arttırmak amacıyla Asus da, akıllı telefonlarının yeniden tasarlanmasına karar vermiş olabilir.

Tayvanlı teknoloji devi, 16 Mayıs’ta Zenfone 6 serisini piyasaya sürmek için duyuru yaptı. Amiral gemisi, önceki Zenfone modellerinden tamamen farklı olacak ve yeni bir tasarımla gelecek. Dün telefona ait canlı görüntüler sızdırılırken, bugün işler biraz daha netlik kazanıyor.

Zenfone 6’nın tasarımı, telefonu tüm açılardan gösteren sızdırılmış bir YouTube videosunda daha net bir şekilde görüntülendi. Tabii ki bu durum ilk değil, daha öncesinde de sızdırılmış görüntüler olmuştu. Ancak şu ana kadar doğrudan kızaklı mekanizmasını ilk defa canlı gösteren video oldu.

Zenfone 6, çentikli bir tasarımla gelmeyecek, aksine boydan boya bir ekranı var. Ayrıca kızaklı tasarım kullanacak. İlginçtir ki, kızak iki yöne de kayacaktır. Telefonu yukarı doğru kaydırmak, stereo hoparlörü açar, aşağı doğru kaydırırken selfie kamerayı açar.

Alt kenarda, telefon, bir USB-C portunun yanı sıra 3.5 mm ses jakını da barındırıyor. Arkada cihaz, ortada yatay olarak yerleştirilmiş çift kamera kurulumunun yanı sıra LED flaş mevcut. Kameranın altında biraz garip bir şekle sahip arkaya monte parmak izi sensörü var. Özellikleri konusunda henüz resmi açıklamalar yok.

KaynakYouTube
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