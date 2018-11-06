Son amiral gemisi akıllı telefon modellerinden sonra çentikli ekran tasarımına geçiş yapan Asus, bir sonraki nesil amiral gemisi akıllı telefon modelleriyle beraber çok önemli gelişmelere adım atacak gibi duruyor. Markanın yeni seri akıllı telefonları için paylaşılan görsellerde bu detayları görmüştük. Yeni modelin tasarım görselleri bir yana, son olarak bu modele ait olan bir video yayınlandı. Video sonrasında beklenen tüm tasarım detayları da kesinlik kazanmış oldu. Asus ZenFone 6 akıllı telefonları için önemli tasarım detaylarını ortaya çıkaran videoya bakalım.

Asus ZenFone 6 Neler Sunuyor?

Yeni akıllı telefonu ortaya koyan video, çok önemli detayların netlik kazanmasını sağlıyor. Videoda yer alan detaylarda ilk dikkat çeken kısım ise çentik alanı kısmı. Çentik alanının sağ kısımda yer aldığı görülen Asus ZenFone 6 akıllı telefonlarının, su damlası çentik alanına benzer bir çentik bölümü bulunacak. Sadece ön kameranın yer aldığı çentik alanının sağ kısma doğru kaydırılması ise ilginç bir detay olarak dikkat çekiyor.

Telefonların ekran kısmında ise beklenen detaylardan çok daha farklı bir yapı olduğu görülüyor. Telefonların ekranının oldukça geniş olduğundan söz edebiliriz. Sadece çentik alanı bölümü öne çıkıyor. Alt kısımda ise ince bir çerçeve alanına yer verildiğini söylemek gerekiyor. Yan kısımlardan ise tamamen çerçevesiz bir akıllı telefon göreceğiz.

Henüz net değil ancak bir modelde de standart çentik alanına yer verilmesi durumu söz konusu. Fakat bu modelin hangi seri olarak geleceği ise kesin değil. Arka kapak tasarımına geçtiğimiz zaman ise çok daha iddialı bir seri göreceğiz. Üst üste sıralanmış olan çift kameranın kullanıldığı akıllı telefon, kameraların hemen altında parmak izi sensörleriyle öne çıkacak.

Kamera kısmında tasarım değişiklik göstermemiş gibi gözüküyor. USB Type C bağlantısını destekleyeceği ve bunun yanında kulaklık girişi de kullanacağı görülen Asus ZenFone 6 akıllı telefonlarının tanıtımının ise MWC 2019 etkinliğinde yapılacağından söz ediliyor. Net olarak fiyat ve tanıtım tarihi bilgisi elde etmek ise şu an için mümkün değil.