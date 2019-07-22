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Asus ZenFone 6 için Yeni Güncelleme Geldi

Asus ZenFone 6 için merak edilen yeni bir güncelleme yayınlandı. Kamera kısmında iyileştirmeler sunan güncellemenin getirdiği ana yenilikler neler? Güncelleme konusunda yeni detaylar.

By İbrahim Kızılırmak

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Asus ZenFone 6

Farklı bir yapıya sahip akıllı telefonlar için en iyi örneklerden biri olan Asus ZenFone 6 akıllı telefonları için yeni çalışmalar yapılmaya devam ediyor. Dönen kamera formatıyla fark yaratan akıllı telefonlar için son olarak sistem güncellemesi yayınlandı.

Asus ZenFone 6 akıllı telefonlarının Android sürüm numarasını değiştirmemiş olsa da sistem için değişiklikler sunan güncellemenin, önemli yenilikler sunduğunu söylemek gerekiyor.

Yeni akıllı telefon modellerinin güncellemesiyle beraber ne gibi yeniliklerin geldiğine daha detaylı olarak bakalım. Güncelleme konusunda bilinmesi gereken detaylardan ve yeni güncellemenin detaylarına bakalım.

Asus ZenFone 6 Güncellemesi

Yeni akıllı telefonlar için yayınlanan güncelleme özellikle kamera özelliklerinin iyileştirilmesi konusunda önemli yenilikler sunuyor. Güncellemenin bu yönüyle önemli bir artı sunduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Kamera konusunda ilk olarak Süper Gece modunun geliştirildiğini belirtelim. Düşük ışıkta sahne algılama için yapılan düzenlemelerle beraber gece çekimlerindeki kalitede artış göstermiş oldu. Ayrıca güncellemenin kamera için EIS iyileştirmesi sunduğunu da söylemek gerekiyor.

Asus ZenFone 6

Bunun dışında da önemli düzenlemeler söz konusu. Mesela dönen kamera kısmında bazı iyileştirmeler yapıldı ve döner kamera sisteminin daha kararlı çalışması adına beklenen kararlılık yazılımı yayınlanmış oldu.

Güç tüketimi konusunda da düzenlemeler sunan güncellemenin, dokunma seslerinde güncelleme ve uygulama kararlılığını arttırma konusunda düzenlemeler sunduğunu da görüyoruz.

Özellikle kamera düzenlemeleri konusunda beklenen performans artışını sağlamak üzerine kurulmuş olan güncellemenin genel olarak güç tüketimi için de iyileştirmeleri dikkat çekici.

Bu düzenlemeler bir yana, yeni güncellemenin boyutunun 154 MB olduğunu hatırlatalım. Şu an için bölge bölge yayınlanmaya devam eden güncellemenin tamamlanması ise biraz zaman alabilir. Hemen yeni sürümü alamayabilirsiniz.

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