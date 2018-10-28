ASUS ZenFone 6 İlk Görüntüleri Yayınlandı

ASUS ZenFone 5 serisi akıllı telefonlar, bu yılın Şubat ayında düzenlenen Mobile World Congress (MWC) 2018 teknoloji fuarında resmiyet kazanmıştı. Şimdi de Tayvanlı şirket, Şubat 2019‘da düzenlenecek olan MWC etkinliğinde resmi olarak tanıtılacak olan ZenFone 6 serisi üzerinde çalışıyor.

Bugün ZenFone 6 akıllı telefonun yeni fotoğrafları, ekran içi bir kamera ve arkaya monte edilecek üçlü kamera kurulumunu göstermektedir.

Yayınlanan ilk görüntü de ZenFone 6 telefonunun prototipi ZenFone 5Z‘nin yanına yerleştirilmiştir. ZenFone 5Z ile karşılaştırıldığında, ZenFone 6 daha ince çerçevelere sahip çentiksiz bir ekranı vardır. Ekranın sol üst köşesinde bir ekraniçi kamerası bulunur. ZenFone 6 kasasının alt kenarında 3,5 mm ses jakı, USB C ve harici hoparlör ızgarası mevcuttur.

Yayınlanan ikinci görüntüde, ekran içi kamera ZenFone 6 ekranının sağ üst köşesinde görülebilir. Yayınlanan başka bir görselde ise OPPO R17 ve F9 gibi daha küçük çentikli bir ekran yer almaktadır.

ZenFone 6’nın arka taradında üçlü kamera ünitesi ve parmak izi tarayıcısı ile donatıldığını görünmektedir. Yayınlanan protatip görüntülerinin daha fazlasını aşağıdaki galeride görebilirsiniz.

ASUS ZenFone 6 Protatip Görüntüleri 1 - 5

Yukarıdaki görüntüler ZenFone 6‘nın sadece örnek görüntülerini kapsamaktadır. Genel olarak açıklaması ise şirketin henüz ZenFone 6 serisi akıllı telefonlar için belirli bir tasarıma sahip olmamasıdır.