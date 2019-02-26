ASUS Zenfone 6 Tanıtım Tarihi Belli Oldu!

Asus‘un bu yıl ses getirmesi beklenilen telefonlarından Asus Zenfone 6, hakkında kısa bir süredir sızıntılar gün yüzüne çıkmaya başladı. Akıllı telefonda bulunması gereken özellikler ise kısmen söylentilerden ibaret oldu.

Bugün ise sızıntıların ardından ASUS, 16 Mayıs’ta İspanya’nın Valencia kentinde bir etkinlik düzenleyeceğini ileri sürdü. Etkinlikte amiral gemisi Zenfone 6 serisi akıllı telefonları tanıtacağını resmen onayladı.

Zenfone 5 serisi geçen yıl MWC’de tanıtılsa da, bu yıl şirket MWC’den birkaç ay sonra yeni telefonu piyasaya sürmeye karar verdi. Asus’un resmi Twitter hesabından paylaşılan tanıtım tarihini gösteren, “DefyOrdinary” “sıradanı gözardı et” etiketi ile açıklandı.

Yayınlanan videoda akıllı telefon hakkında herhangi bir açıklama söz konusu yok. Asus, özelliklere de değinmedi. Video yalnızda “Devrim yaklaşıyor” yazısı yer alıyor. Daha önceki telefonlar göz önünde bulundurulduğunda, yeni telefonun daha çok etkili özelliklere sahip olması bekleniyor.

Geçenlerde Asus Zenfone 6 olduğu çıkan iddia edilen bir görüntü, akıllı telefonun arka tarafında üçlü kamera kurulumunun olduğunu ileri sürdü. Ancak bu görüntünün tam olarak Zenfone 6’ya ait olduğu net değil. Lansmandan iki aydan daha fazla uzak olduğumuz için, Muhtemelen sürekli olarak sızdırılan bilgileri gün yüzüne çıkacak.