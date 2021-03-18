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Asus ZenFone 8 Mini’nin Ekran Özellikleri Sızdırıldı!

Asus'un yeni telefonu Asus Zenfone 8 Mini'nin ekran özellikleri ortaya çıktı. Snapdragon 888 işlemcili en küçük telefon!

Ayşen Sıla

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Asus ZenFone 8

Asus kısa süre önce Rog Phone 5 oyun akıllı telefonunu tanıttı ve şimdi ZenFone 8 serisi amiral gemisi telefonları üzerinde çalıştığı söyleniyor. XDA Developers’ın yeni bir raporuna göre Rog Phone 5’in çekirdek kaynağı üzerinden bulunan bilgileri aktaran ZenFone 8 serisinde modellerin olduğunu ortaya çıkardı.

Asus “SAKE” olarak kodlanan modelin ZenFone 8 Mini olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor. Telefonun ASUS_ZS590KS/ASUS_I006D model numarasına sahip olduğuna inanılıyor.

120 Hz yenileme hızı ve 1080 x 2400 piksel Full HD + çözünürlük sunan 5,92 inç OLED ekran gibi özelliklerle gelmesi bekleniyor. Snapdragon 888 yonga seti tarafından desteklenecek.

Fotoğrafçılık için, Sony IMX663 model numarasına sahip yeni bir kamera ve 64 megapiksel Sony IMX686 kameraya sahip.
Bir Cirrus CS35L45 amplifikatörü ile donatılabilir.

Asus ZenFone 8

Asus’un bu telefonu “küçük bir telefon” olarak belirtiliyor. Bu da onun Snapdragon 888 işlemciyle çalışan en küçük akıllı telefon olabileceğini gösteriyor.

“PICASSO” kod adlı telefon ise ZenFone 8 olabilir.120Hz 6,67 inç OLED panel, Pixel i6 görsel işlemci ve Snapdragon 888 yonga seti gibi özelliklerle gelmesi bekleniyor.

Fotoğrafçılık için 64 megapiksel (Sony IMX686) + 12,2 megapiksel (Sony IMX363) + 8 megapiksel telefoto (OmniVision) üçlü kamera sistemi ve 24 megapiksel (OV24B1Q) selfie kamera içermesi bekleniyor.

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Cepkolik
KaynakAndroid Community

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