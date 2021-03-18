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Asus Zenfone 8 Mini’nin Teknik Özellikleri Sızdırıldı!

Asus'un yeni Zenfone 8 Mini akıllı telefonunun bazı temel özellikleri ortaya çıktı. İşte yeni Zenfone 8 Mini'nin teknik özellikleri...

Yunus Emre Çakır

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Asus ZenFone 8

Asus, bilgisayarlar ve diğer birçok teknolojik alanda kendini gösteriyor olsa da şirket akıllı telefon pazarında da oldukça etkili olmaya devam ediyor. Bilindiği üzere şirket en son oyuncu odaklı akıllı telefonu Rog Phone 7 üzerinde çalışmalarına devam ediyordu. Ancak bugün ortaya çıkan yeni bilgilere göre Asus, Zenfone 8 Mini‘nin sunmaya hazırlanıyor.

Zenfone 8 Mini‘nin bugün temel özelliklerini içeren yeni sızıntılar ortaya çıktı. Şirketin sadece Zenfone 8 Mini ile kalmayarak aynı zamanda yeni bir Zenfone 8 serisi üreteceği de bilgiler arasında yer alıyor. Zenfone 8 Mini, büyük olasılıkla bir önceki Zenfone 7‘nin kamera yapısını kullanacak ve içerisinde yüksek donanım özellikleri barındıracak.

Zenfone 8 Mini, adından düşük donanım özellikleriyle geleceği zannedilen ama içerisinde yüksek donanım özellikleri barındıran bir model olacak. Cihaz Snapdragon 888 yonga seti ve henüz bilinmese de yüksek bir RAM kapasitesiyle birlikte geleceği tahmin ediliyor.

Ayrıca cihazın ön tarafında 5.9 inç FHD+ 120 Hz OLED bir panel yer alıyor. Aynı zamanda telefon arka tarafında 64 Megapiksel ana bir kamera ve Sony‘nin IMX686, IMX663 lenslerini kullanacak. Pixelworks i6 görsel işlemci ile gelmesi beklenen modelin şuan için teknik özellikleri bu yönde oldu. Ancak ilerleyen günlerde daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor.

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