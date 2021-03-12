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Asus ZenFone 8 Serisinin Detayları Ortaya Çıktı!

Asus ZenFone 8 serisine dair teknik detaylae gün yüzüne çıktı. Telefon serisi çok yakında piyasada yerini alabilir.

Ayşen Sıla

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Asus ZenFone 8

Geçen ay, ZS590KS ve ZS672KS model numaralarına sahip yeni Asus telefonlar, Avrasya Ekonomi Komisyonu ( EEC ) tarafından onaylandı. Bu cihazların ZenFone 8 serisi akıllı telefonlar olarak piyasaya çıkması bekleniuor. Bugün bir kaynak, ZenFone 8 olduğu iddia edilen modellerle ilgili birkaç bilgi paylaştı.

ZS590KS akıllı telefonun (kod adı Sake) Snapdragon 888 işlemci tarafından desteklendiğini ortaya çıktı. Ekranının model numarası AMS592YP01 olarak belirtiliyor. Bu ekranla ilgili bir arka plan kontrolü, bunun bir 5,9 inç OLED panel olduğunu ortaya koyuyor. Bu cihazın ekran çözünürlüğü bilinmemekle birlikte sızıntı, 120Hz yenileme hızı desteğini taşıdığından bahsediyor.

Ekranın boyutu göz önüne alındığında bu cihazın ZenFone 8 Mini olarak adlandırılacağı söyleniyor. Telefonun 64 megapiksel Sony IMX686 ve Sony IMX663 kameralara sahip olması bekleniyor.

Asus ZenFone 8

Kaynak ayrıca PICASSO ve VODKA kod adlı diğer iki telefon hakkında da bilgi paylaştı. İlki ZS675KW model numarasına sahip ve bu da 6.75 inçlik bir ekranla donatılabileceğini gösteriyor. Bu telefon 24 megapiksellik bir OmniVision QV24B1Q öne kameraya sahip olacak ve üçlü arka kamera kurulumunda Sony IMX686 64 megapiksel kamera, 12 megapiksel Sony IMX363 lens ve 8 megapiksel OV08A lens bulunduracak.

PICASSO kod adlı telefonun ZenFone 8 serisinden bir cep telefonu olup olmadığı bilinmiyor. ZenFone 8 modelinde görülen ön kameranın varlığı, telefonun önceki modelde bulunan döner kamera sistemini terk edebileceğini gösteriyor. Ayrıca telefonun arka kamera kurulumu da ZenFone 7 Pro ile birebir aynı görünüyor.

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KaynakTwitter

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Asus ZenFone 8 Serisinin Detayları Ortaya Çıktı!

Geçen ay, ZS590KS ve ZS672KS model numaralarına sahip yeni Asus telefonlar, Avrasya Ekonomi Komisyonu ( EEC ) tarafından onaylandı. Bu cihazların ZenFone 8 serisi...
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