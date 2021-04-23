Bilindiği üzere Asus, yeni bir teknoloji etkinliği düzenlemeyi ve bu etkinlikte yeni modellerini gün yüzüne çıkarmayı planlıyor. Şirketin bu etkinlikte yeni sunacağı akıllı telefon Zenfone 8 olması bekleniyor. Bugün bu yeni modelin Geekbench sonuçları ortaya çıktı. Şirketin yeni telefonu ASUS_I004D model numarasıyla birlikte Geekbench‘te görünmeye başladı.

Sonuçlar cihazın bazı teknik özelliklerini de ortaya koyuyor. Cihaz sahip olduğu yüksek donanım sayesinde tekli çekirdek testinden 1124, çoklu çekirdek testinden ise 3669 almayı başardı. Android 11 ile kutudan çıkacak olan cihazın 8 GB RAM kapasitesine sahip olacağı belli oldu.

Cihazın içerisinde aynı zamanda Snapdragon 888 yonga seti yer alıyor. Bu yonga seti sayesinde cihaz tekli ve çoklu testlerde oldukça yüksek skor almayı başarıyor. Yeni Zenfone 8‘in bir de mini versiyonu gelmesi bekleniyor. Mini versiyon bilindiği üzere geçtiğimiz hafta sızdırılmıştı ve her iki cihazın Geekbench sonuçları hemen hemen aynı durumda.

Normal versiyona döndüğümüzde ise yeni Zenfone 8‘in ön tarafında FHD+ çözünürlüğünde AMOLED 120 Hz tazeleme hızına sahip bir ekran olduğunu biliyoruz. Ayrıca cihazın arka tarafında Sony‘nin IMX663 64 Megapiksel ana sensörünün yer alacağı tahmin ediliyor. Cihaz aynı zamanda yüksek bir pil kapasitesi ve 30 W hızlı şarj desteği ile gelecek.