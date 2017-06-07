Asus Zenfone AR, 14 Haziran’da gelecek

Asus Zenfone AR ilk kez ocak ayında Vegas’ta CES’te ilan edildi. Bu birkaç ay önceydi ve Tango özellikli telefon hala satışa sunulmadı. Geçen ayın sonlarında, Asus telefonun haziran ortasında Tayvan’da piyasaya sürüleceği ve ABD’nin lansmanının bundan kısa bir süre sonra başlayacağı bildirildi.

Bir medya daveti ilk raporu doğruluyor. Zenfone AR, 14 Haziran’da Tayvan’da duyurulacak ve etkinlikte 8GB RAM ve diğeri 6GB olmak üzere iki modelden bahsedilecek. ABD’ye giden modelin 6 GB RAM‘e sahip olacağını varsayabiliriz.

Asus Zenfone AR, muhtemelen Tango uygulamaları Lenovo Phab 2 Pro ile sıçrama yapmadığı için gecikmeliyle karşı karşıya kaldı. Zenfone AR üzerinde daha birçok Tango uygulamasının sorunsuz çalıştığı belirtildi.

Zenfone AR, Snapdragon 821 CPU ile güçlendirilmiş ve üç boyutlu alanda konumunu tespit edebilen ve bunun için tasarlanmış uygulamaları kullanabilen Tango’nun üç kamera kurulumunu içeriyor. Telefonun Google’ın Daydream VR platformuyla uyumlu olmasını sağlayan 5.7 inç WHD ekranı var. Telefon gücünü 3300mAh’lık bir bataryadan alacak.

Zenfone AR’ın ABD sürümünün bu ayın sonlarında alması bekleniyor ve Verizon cihazı Temmuz başında satmak istiyor. Bu arada, Hindistan en kısa sürede bunu alabilir.