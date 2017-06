Asus Zenfone AR güncellemesi kameraya daha iyi performans getiriyor!

Asus Zenfone AR güncellemesi kamera ile ilgili değişiklikleri ve Android Pay uygulamasını getiriyor.

Asus, Zenfone AR akıllı telefonunun firmwarre sürümü 4.1600.1705.16‘ya yükselten bir güncelleştirme yayınlamaya başladı. Bu güncellemenin getirdiği en büyük iyi özellik, kamera uygulamasının performansını iyileştiriyor ve Android Pay için destek getiriyor.

Güncelleme ayrıca yeni bir BeautyLive uygulaması ve Android mayıs güvenlik düzeltmeleri de içeriyor. Değişiklik günlüğü ayrıca Do It Later ve ZenFit uygulamalarının (ayrıca PhotoCollage ve MiniMovie ile ilgili dosyalar) güncelleme sonrası silineceğini söylüyor.

Son olarak, bazı üçüncü taraf uygulamaları eklendi, bazıları ise bazıları. Ayrıntılar geldikte aktarmaya devam edeceğiz.