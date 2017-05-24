Asus ZenFone Go 2 görüntüsü ve bazı özellikleri sızdı

ZenFone Go, modeli iki yıl önce satışa sunulan orta sınıf bir akıllı telefondu. O zamandan beri, Asus cihazla ilgili herhangi bir plan yapmadı, ancak bu çok geçmeden değişebilir.

X015D model numarasına göre habersiz bir Asus akıllı telefon geçtiğimiz günlerde Çin düzenleyici komisyonu olan TENAA’da görüldü. Bunun, Asus X014D olarak da bilinen orijinal ZenFone Go‘un devamı olduğuna inanıyoruz.

Şans eseri, Asus ZenFone Go 2‘nin birkaç fotoğrafını TENAA’da listelenen dokümanlara koydu ve telefonun özellikleri ile ilgili bazı detaylar da ekledi.

Görünüşe göre piyasada en az iki Asus ZenFone Go 2 modeli mevcut: 3GB RAM/32GB depolama alanı ve 4GB RAM/64GB depolama alanı. 1.5 GHz 8 çekirdekli bir işlemci ile birlikte, HD (720p) çözünürlüklü bir 5,5 inçlik ekran da onaylandı.

TENAA’daki listelemenin sunduğu tek ayrıntı bu, ancak önceki raporlar telefonun Android 7.0 Nougat‘ı kutudan çıkaracaklarını ve büyük bir 4.850 mAh pil ile güçleneceğini iddia ediyor.

Ayrıca, resimlerden biri ZenFone Go 2‘nin arka tarafında çift kamera kurulumu ile geleceğini gösteriyor. Arka tarafta parmak izi sensörü yok, bu yüzden Asus bir tane içeriyorsa, home düğmesinin altında konumlandırılacak.