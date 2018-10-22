Yeni akıllı telefon modellerinde, genelde üst segment özellikleri üzerinde duruluyor. Telefonların güçlü işlemcileri, yeni nesil ekran tasarımları ve ekran özellikleri gibi birçok öne çıkan özellikten söz ediyoruz. Her ne kadar bu şekilde yeni seri akıllı telefonların öne çıkmaya başladığını görüyor olsak da uygun fiyatlı serilerde tanıtılmıyor değil.

Bu serilerden birisi de Asus Zenfone Lite L1 modeli oldu. Geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapılan yeni model, hem fiyatıyla hem de tasarımıyla sınıfının iyi modellerinden biri olmayı başardı. Oldukça dikkat çekici bir fiyat aralığına sahip olan akıllı telefonun özelliklerinden daha yakından söz edelim.

Asus Zenfone Lite L1 Tasarımı Nasıl?

Yeni akıllı telefonların her zaman olduğu gibi ilk dikkat çeken kısımları tasarımları oldu. Telefonlar tasarım kısmında yeni nesil akıllı telefonları karşılıyor ancak tam anlamıyla çerçevesiz bir tasarım söz konusu değil.

Telefonun ön kısımda yanlardan oldukça ince çerçevelere sahip olduğunu görebiliyoruz. Alt ve üst kısımlarda ise çerçeve alanı kullanılmaya devam ediyor. Fakat yine bu kısımlarda da biraz daha ince çerçevelere yer verildiğini söylemek yanlış olmayacaktır. En azından fiyatına göre oldukça makul bir ekran tasarımı sunulduğunu söylemek yanlış olmaz.

Arka kısma geçtiğimiz zamanda yeni akıllı telefonların yine standart bir tasarımla geldiğini görüyoruz. Ortalanmış bir parmak izi sensörüne sahip olan Asus Zenfone Lite L1, köşeye konumlandırılmış olan dikine bir arka kamera alanına sahip. Bu kısımda beklenti çift arka kamera olması ancak Asus tek arka kamera kullanmasına karşın, çift arka kamera görünümü veren bir tasarıma yer vermiş.

Asus Zenfone Lite L1 Ekran Özellikleri

Yavaş yavaş yeni akıllı telefonların özelliklerinden söz etmeye başlayalım. İlk dikkat çeken kısım olan ekran özelliklerinden söz edeceğiz. Ekran kısmında 5.45 inç gibi bir boyuta yer veriliyor. 5.45 inçlik panel, HD+ çözünürlükle öne çıkıyor.

720 X 1440 piksel çözünürlük değeri, 295 PPi piksel yoğunluk değerinin sunulmasını sağlamış. IPS LCD teknolojisinde olan ekranların ekran gövde oranı seviyesi ise %72.53 olarak açıklandı.

Asus Zenfone Lite L1 Teknik Özellikleri

Başta belirttiğimiz gibi Asus Zenfone Lite L1 akıllı telefonları uygun fiyatlı bir seri olarak tanıtıldı. Bu nedenle yeni akıllı telefonların sistem özelliklerinden de çok fazla şey beklememek gerekiyor. Giriş seviyesinde bir akıllı telefon karşımızda. İşlemci kısmında Snapdragon 430 modeli kullanılıyor.

Giriş seviyesi işlemcilerin 1.4 GHz saat hızı bulunuyor. 8 çekirdek işlemcilerin yanında yer alan grafik birimi ise Adreno 505 olarak açıklandı. Yine grafik birimi kısmında da çok üst segment bir seri sunulmadığını söylemek gerek.

Yeni modelin RAM bellek miktarı kısmında ise 2 GB RAM bellek seçeneğiyle karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Yine giriş seviyesi için öne çıkan 2 GB RAM bellek miktarıyla beraber gelen depolama alanı ise 16 GB standart depolama alanı.

Kamera kısmında da standart olarak gelen değerler değişmiyor. Yine 13 MP değerinde tek arka kamera kullanılmış ve ön kısımda da 5 MP değerinde bir kameraya yer verilmiş. Bu kısımda da herhangi bir değişiklik söz konusu değil.

3000 mAh değerinde bataryaları olan Asus Zenfone Lite L1, tüm bu özelliklerle beraber 81 dolar satış fiyatıyla satışa çıktı. Kampanya fiyatının sonrasında bu modelin fiyatının 95 dolar olarak değişeceğini de ekleyelim. Tabii ki ülkemizde fiyatın ne kadar ile karşılık bulunacağı bilinmiyor.