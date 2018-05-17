Bu ayın başlarında Asus, Zenfone Live L1 adlı ilk Android Go akıllı telefonunu resmen duyurdu. Etkinlikte, Endonezya’nın bunu alabilmesi için ilk pazar olması haricinde, fiyatlandırma ve kullanılabilirlik konusunda herhangi bir bilgi verilmedi.

Şu anda cihaz Asya ülkesinde 1.399.000 IDR karşılığında piyasaya sürülüyor. Yaklaşık 100$ gibi bir rakama denk geliyor.

Elbette fiyatlandırma pazardan pazara değişir, ancak size kaba bir fikir vermek için yeterlidir. Görüntüde gördüğünüz gibi, akıllı telefon ilk satın almalar için indirimli fiyatlardan (92 $) sunulacak. Daha sonra 100$ seviyesine çıkacaktır.

Ülkemizde ise henüz fiyatlandırma ve çıkış tarihi ile ilgili bir detay bulunmuyor. Fakat yaklaşık 999 TL seviyesinde satışa çıkmasını bekliyoruz.