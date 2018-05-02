Giriş Seviyesi Telefon Asus Zenfone Live L1 (ZA550KL) Tanıtıldı

Asus, Endonezya pazarı için yeni bir giriş seviyesi akıllı telefon tanıttı. Yeni telefona Zenfone Live L1 (ZA550KL) adı verildi. Bu yeni telefon zaten varolan Zenfone Live (ZB501KL) modeli ile karıştırılmamalı.

Zenfone Live L1, 18:9 en boy oranına sahip 5,5 inç Full View ekrana sahiptir. En boy oranı ve azaltılmış çerçeveler telefona 5 inç aygıt görünümü verir. Ekran IPS LCD olup ve 1440 x 720 çözünürlüğe sahiptir.

Telefonun içinde ise her iki modelde 1GB/2GB RAM seçenekleri ve 16GB depolama alanı bulunan bir Snapdragon 425 işlemci yer alır. Kaynağa göre, Endonezya’da sadece 2GB olan seçenek satılacak. Telefonun isterseniz SIM kartı olarak kullanmanıza izin veren bir MicroSD kart yuvası olup bu destek ile isterseniz fazladan 2TB depolama alanına kadar hafızayı yükseltebilirsiniz.

Zenfone Live L1, PDAF bulunan 13MP arka kamera ve Face Unlock ve wefies (geniş açılı selfie) özelliklerini de destekleyen 5MP ön kamera ile donatılmıştır.

Android Oreo‘yu ZenUI 5.0 kaplaması ile çalıştıran telefonun 3000mAh bataryası vardır. Micro USB portu ve USB OTG desteği ise telefonda olan diğer özelliklerden önemli olanları olarak karşımıza çıkıyor. Telefon satış kısmında Gül Pembesi, Geceyarısı Siyahı, Mavi ve Beyaz renklerinde sunulacak. Ne zaman raflarda olacağı ve fiyatının ne olduğu hakkında henüz bir bilgi yok.

Ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı belli olmayan bu telefon ve diğer tüm telefonlar hakkındaki son dakika gelişmeleri için takipte kalın.