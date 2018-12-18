Asus, bu yılın başlarında İspanya’daki Mobil Dünya Kongresi (MWC)’nde Zenfone 5, ZenFone 5Z ve ZenFone 5 Lite gibi Zenfone 5 serisi akıllı telefonlarını duyurdu. Ancak Zenfone 5 Max modeli hakkında her hangi bir açıklama yapmamıştı. Yine de cihaz, kısa süre öncesinde Wifi sertifikasyonunu almış ve Android 8 Oreo’ya sahip olacağı ifade edilmişti. İlk tahminlere göre ise yeni akıllı telefon bu yılın sonuna kadar tanıtılacak, piyasaya sürelecektir.

Yılın son bir kaç günü kalmaş olmasına rağmen hala bu ay içerisinde tanıtılacağına dair bir çok spekülasyon yer alıyor. Çünkü Tayvan merkezli ASUS’un, GeekBench veritabanında bu telefonun özelliklerini paylaşması, cihazı piyasaya sürmeyi planladığını akıllara getiriyor. Daha öncesinden de Android 8.0 Oreo ile ilgili sızıntı haberlerin durumunu netleştiriyor. Son Geekbench listesi, Asus Zenfone 5 Max’in piyasaya sürüldüğünde Android 9 Pie sürümüne sahip olacağını gösteriyor.

Zenfone 5 Max, geçtiğimiz yıl Android 8.0 Oreo’yla gelen büyük bir pil kapasitesine sahip ZenFone 4 Max‘i yenecek gibi duruyor. Geekbench listesinin gösterdiği gibi, cihaz 4GB RAM ve sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 660 işlemci ile gelecek. Dolayısıyla, daha yüksek RAM sürümlerinin olasılığı vardır.

Geekbench, yukarıda belirtilenler dışındaki diğer ayrıntıları açıklamıyor. Ancak, Zenefone 4 Max’in uygun fiyat, büyük batarya kapasitesi ve kamera özellikleri sunduğunu varsayarsak, Asus Zenfone 5 Max’in daha büyük bir pil kapasitesine, çerçevesiz bir tasarıma ve ayrıca daha kaliteli arka ve selfie kameralarına sahip olmasını bekliyoruz.