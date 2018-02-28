MWC 2018 etkinliğinde Asus modelleri tanıtılmaya devam ediyor. Zenfone 5 serileriyle beraber etkinlikte boy gösteren markanın, yeni telefonlarından birisi de Asus Zenfone Max (M1) modeli oldu. Şimdiden ilgi odağı ile karşılanmış olan serinin diğer amiral gemisi serisine göre bazı önemli farkları da dikkat çekti. Özellikle bu model içerisinde yer alan batarya ile çok konuşulacak gibi duruyor. Hemen yeni modelin detaylarına geçelim.

Asus Zenfone Max (M1) Tasarımı ve Özellikleri

Tasarım kısmında yeni serinin Zenfone 5 modellerinden ayrıldığını görüyoruz. Bu seri daha çok, eski Asus modellerini andırıyor. Ön yüzünde yukarıdan ve aşağıdan birkaç santimlik çerçeve alanları var. Yan kısımlarda ise yine çerçevelerin oldukça ince tutulduğunu görüyoruz.

Fakat Zenfone 5 modellerinde olduğu gibi tamamen ekrandan oluşan bir model söz konusu değil. Telefonların arka kısmına geçtiğimiz zaman ise yeni modellere benzer bir tasarım karşımıza çıkıyor. Telefonların yine çift arka kameraya sahip olduğu ve yine parmak izi sensörlerine yer verildiği görülmekte. Açıkçası bu yerleşim marka için daha iyi olmuş. Özellikle kameraların üst üste sıralı olması epey bir beğeni toplayacak gibi duruyor.

Teknik Özellikler

Tasarım yönü şimdilik bu kadar ile sınırlı. Telefonun teknik özellikleri kısmına geçelim. Asus Zenfone Max (M1) akıllı telefonlarında, 5.5 inçlik bir ekran bulunuyor. Yeni serinin ekranı IPS ve ekran kasa oranı % 83 civarlarında. Çözünürlük desteği ise 1440X720 olarak açıklandı.

Ekranlardan sistem özellikleri kısmına geçtiğimiz zaman işlemciler dikkat çekiyor. Modelde iki farklı işlemci seçeneği sunulmuş durumda. İlk işlemci serisinde Snapdragon 430 modeline yer veriliyor. İkinci seçenekte ise Snapdragon 425 serisine yer veriliyor. Yeni akıllı telefonların her iki işlemci içinde sunduğu RAM bellek miktarı ise 3 GB olarak açıklandı.

Asus Zenfone Max (M1) modelinin kamera kısmına geçildiğinde çift arka kamerayla karşılaşıyoruz. Arka kısımda f/2.0 diyafram açıklığında 13 MP değerinde ana kamera ve 8 MP değerinde ikinci kamera yer alıyor. Ön kısımda ise sadece 8 MP değerinde tek kameraların kullanıldığını görüyoruz. 4000 mAh batarya ve Nougat işletim sistemiyle çıkış yapacak olan telefonun, fiyatını ise şu an için bilemiyoruz. Marka henüz bu konuda bir açıklama yapmadı.