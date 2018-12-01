Asus, çok kısa bir süre sonra yeni akıllı telefon modellerini satışa çıkarmaya başlayacak. Marka yeni seri akıllı telefonlarında beklenen tasarımsal oynamaları ve bunun yanında fiyat performans odaklı sistemiyle dikkat çekecek gibi duruyor. En çok dikkat çekmesini beklediğimiz model ise Asus ZenFone Max M2 akıllı telefonları.

Fiyat performans odaklı olarak gelmesi beklenen akıllı telefonların özellikleri ve tasarımıyla ilgili çok önemli bilgiler de ortaya çıkmaya devam ediyor. Telefonun tasarımı konusunda çok önemli bilgiler veren yeni görsellere bakalım.

Asus ZenFone Max M2 Nasıl Bir Tasarımla Gelecek?

Asus ZenFone Max M2 akıllı telefonlarının tasarım kısmında en büyük farkı çentikli yapısı olacak. Asus’un çok nadir kullandığı çentikli tasarımın bu modelle beraber devam etmesi bekleniyor. Hem Pro modelinde hem de ana modelde çentikli ekran tasarımının kullanıldığını göreceğiz. Ekranların çok daha geniş bir kullanım alanı olacağını da ekleyelim.

Arka kapak tasarımına geçtiğimiz zaman ise çift arka kamera kullanılacak. Pro modelde 3 kamera kullanılacak olan akıllı telefonların, ana modellerinde yer alacak çift kamera ise standart olarak köşeye konumlandırılacak. Bunun dışında yine orta kısımda tam olarak ortalanmış bir parmak izi sensörünün bulunduğunu göreceğiz.

Teknik özellikler kısmında da bazı detaylar yok değil. Asus ZenFone Max M2 akıllı telefonlarının 4 GB RAM bellek kullanacağı ve Snapdragon 660 işlemcileriyle beraber geleceği, teknik kısımda en önemli detaylar arasında. Bunun dışında ekran kısmında ise 6 inçlik bir panel kullanılacak. 2340 X 1080 piksel çözünürlük değerinde gelecek ekranların, teknolojisi konusunda bir detay yok. Beklenti OLED ekran panellerinin kullanılması ancak LCD panellerin gelip gelmeyeceği de net değil. Bu konuda bir sürpriz yapılabilir.

Son olarak kamera kısmında 12 MP + 5 MP değerinde çift arka kameranın bulunacağı ve diğer modelde ise 12 + 12 + 5 MP değerinde 3 kamera bulunacağı iddia ediliyor. Telefonların fiyatı ve çıkış tarihi konusunda ise kesin bilgiler yok.