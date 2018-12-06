Birkaç aydır gündeme getirdiğimiz Asus ZenFone Max M2 ve ZenFone Max Pro M2 serisi akıllı telefonlar için meraklı bekleyiş son buldu. Çok kısa bir süre önce yeni seri akıllı telefonlarını tanıtan Asus, Rusya’da yaptığı etkinlikle beraber aylardır merak edilen detayları da açıklamış oldu.

Özellikleri bir hayli konuşulacak olan akıllı telefonların, en çok fiyat kısmında öne çıkması ve uygun fiyat seçenekleriyle fark yaratması bekleniyor. Her iki model için de sunulan özelliklere ve tasarım detaylarına geçiş yapalım. Bakalım Asus ZenFone Max M2 ve ZenFone Max Pro M2 akıllı telefonları nasıl farklar sunuyor?

Asus ZenFone Max M2 ve ZenFone Max Pro M2 Tasarımları

Tasarım kısmında benzer çizgilere sahip iki model görüyoruz. Asus ZenFone Max M2 ve ZenFone Max Pro M2 çentikli ekran tasarımıyla beraber geliyor. Telefonların ön kısımda bulunan çentik alanları ise modele göre biraz değişiklik göstermekte. Pro modelinde daha küçük bir çentik alanına yer verilirken ana modelde ise biraz daha geniş bir çentik alanı kullanılmış durumda.

Arka kapak tasarımında ise Asus ZenFone Max M2 ve ZenFone Max Pro M2 aynı çizgisini koruyor. Her iki telefonun da parmak izi sensörlerine sahip olduğunu görüyoruz. Arka kısma konumlandırılan parmak izi sensörleriyle beraber her iki modelde de çift arka kamera dikkat çekiyor. Bu kısımlarda çok önemli değişiklikler yok demek yanlış olmayacaktır.

Asus ZenFone Max M2 Teknik Özellikler

Teknik özellikler kısmına ana modelden başlamak gerekecek. Ana modelde orta segment bir akıllı telefon sunuluyor. 6.3 inçlik bir ekran kullanan telefon, 1520 X 720 piksel çözünürlük değerine sahip. Ayrıca söz konusu akıllı telefonun 19:9 ekran gövde oranı sunduğunu da ekleyelim.

Ekran kısmından sistem özellikleri kısmına geçtiğimiz zamanda yine orta segment akıllı telefonların güncellenmiş bir versiyonunu görmekteyiz. Snapdragon 632 işlemcilerinden güç alan yeni model, 3 GB RAM bellek gibi standart bir değere sahip. Yeni akıllı telefonların depolama alanı kısmında ise 32 GB değeri karşımıza çıkıyor. Bu değer, 3 GB RAM bellek miktarı için standart olarak gösterebileceğimiz bir değer.

Telefonların kameraları kısmına geçtiğimiz zaman ise çift arka kamerayla karşı karşıya kalıyoruz. 8 MP + 2 MP değerinde çift arka kamerası bulunan akıllı telefonun, yine ön kısımda da selfie özel seri kamerası bulunmakta. Bu kameranın değeri de 13 MP olarak açıklandı. Açıkçası kameralar kısmında çok önde bir akıllı telefon sunulduğunu söylemek yanlış olur. Bulunduğu sınıfa göre ideal bir kamera sistemi kullanıldığını söylemek daha doğru olacaktır.

Asus ZenFone Max Pro M2

Gelelim yeni serinin biraz daha üst versiyonu olan Pro modele. Yine bu modelde de orta segment bir seri görüyoruz. Fakat bu kez biraz daha başarılı bir orta segment akıllı telefon görmekteyiz. Snapdragon 660 işlemcilerine eşlik eden RAM bellek miktarının da 4 GB olduğunu ekleyelim. 4 GB RAM bellek miktarına bağlı olarak depolama alanı da genişliyor. Depolama alanı kısmında 64 GB seviyesini görüyoruz.

Ekran kısmında da hemen hemen aynı değerleri görüyoruz. 6.3 inçlik ekran paneline sahip olan seri, 2280 X 1080 piksel çözünürlük değeri sunuyor. Son olarak kamera kısmında 12 MP + 5 MP çift arka kamera ve 13 MP ön kamera kullanıldığını da ekleyelim.

Asus ZenFone Max M2 ve ZenFone Max Pro M2 tüm bu özelliklerle beraber 12 Aralık tarihinde satışa çıkacak. Ana modelin fiyatı 195 dolar olarak açıklandı ve Pro model ise 270 dolar fiyatla satışa çıkacak.