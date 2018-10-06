Asus Zenfone Max (M2) ve Zenfone Max Pro (M2) İsimleri Onaylandı

Asus, hem Zenfone Max (M1) hem de Zenfone Max Pro (M1) üzerinde çalışmalarına devam ediyor gibi görünüyor. Yakın zamanda piyasaya sürülecek olan akıllı telefonlar şaşırtıcı bir şekilde Zenfone Max (M2) ve Zenfone Max Pro (M2) olarak adlandırılacak.

Her ikisi de son zamanlarda Rusya‘da Avrasya Ekonomi Komisyonu tarafından onaylanmıştır. Bu işlem akıllı telefonların isimlerini onayladı. Ayrıca model numaralarını belirledi.

Böylece, Zenfone Max Pro (M2) ZB631KL iken, Zenfone Max Pro (M2) ZB631KL model numarasına sahip olacak. Listeler ayrıca, her iki telefonun da Android 9 Pie’ın bir süredir piyasaya sürülmesinden bu yana gerçekten talihsiz olan “Android 8” sürümünü destekleyeceği ve bu cihazların henüz resmi olmadıklarını söylüyor.

Yeni Max (M2) ve Max Pro (M2) akıllı telefonlarının bu sıralar trend olan çentikli dokunmatik ekranlarla karşımıza çıkacağı konusunda hiç şaşırmadık. Hem Max (M1) hem de Max Pro (M1) çift arka kameralara sahip. Bu yüzden onlara benzer bir kurulum görmeyi bekliyoruz.