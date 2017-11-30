Asus, akıllı telefonlarıyla çok fazla tanınmıyor olsa da, firma bu yıl şaşırtıcı sayıda telefon çıkardı ve herkes için kendi tarzında bir şeyler bulunduğundan emin oldu. Bu nedenle, firmanın başka bir akıllı telefonu olan ASUS Zenfone Max Plus‘ı sunması şaşırtıcı değil.

Zenfone Max Plus, bu yıl ortaya çıkan diğer birçok el cihazında olduğu gibi, 5.7-inç 1080p 18:9 ekrana sahip, çerçevesize daha yakın bir tasarım sunuyor. Cihaz bir MediaTek 6750T işlemci ile güçlendirilmiş ve 2GB RAM, 16GB yerleşik depolama, 3GB RAM ile 32GB yerleşik depolama paketi şeklinde seçeneklere sahip. Muhtemelen görüntüden görebileceğiniz gibi, akıllı telefonda 16MP ve 8MP’lik bir sensörden oluşan bir çift kamera kurulumu mevcut. Belki de en etkileyici kısmı 4,130mAh bataryaya sahip olması. 2017 yılının sonlarına doğru piyasaya çıkıyor olsa da Zenfone Max Plus Android 7.0 ile birlikte geliyor.

Cihaz Rusya’da tanıtılmış olsa da global pazara ne zamana geleceği konusunda bir bilgi bulunmamakta.